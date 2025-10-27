Lợi nhuận của Masan tăng vọt

Ngày 27.10, Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 và 9 tháng đầu năm 2025. Theo đó, doanh thu quý 3/2025 đạt 21.164 tỉ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ trên cơ sở tương đương và lợi nhuận sau thuế đạt 1.866 tỉ đồng, gấp 1,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Masan ghi nhận lợi nhuận quý 3/2025 gấp 1,4 lần so với cùng kỳ năm trước ẢNH: MSN

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Masan đạt doanh thu 58.376 tỉ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 4.468 tỉ đồng, tăng 63,9% so với cùng kỳ năm trước và tương đương hoàn thành hơn 90% kế hoạch cả năm. Tăng trưởng được thúc đẩy bởi hiệu quả lợi nhuận mạnh mẽ tại các công ty con. Cụ thể, công ty WinCommerce có doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 28.459 tỉ đồng, tăng 16,6% và lợi nhuận sau thuế đạt 243 tỉ đồng, tăng 447 tỉ đồng so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, WinCommerce đã mở 464 cửa hàng, vượt mục tiêu cơ sở và hướng tới hoàn thành kịch bản cao vào cuối năm. Đáng chú ý, hơn 80% tổng số cửa hàng mới đã đạt điểm hòa vốn, củng cố vị thế là nhà bán lẻ hiện đại có lợi nhuận lớn nhất Việt Nam theo quy mô điểm bán, với khoảng 4.500 cửa hàng dự kiến trên toàn quốc vào cuối năm.

Bên cạnh đó, Masan MEATLife đạt doanh thu 9 tháng đầu năm 6.794 tỉ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 466 tỉ đồng, tăng 526 tỉ đồng so với cùng kỳ nhờ tiếp tục vận hành hiệu quả với sản lượng bán tăng trên tất cả các mảng (chăn nuôi, thịt tươi và thịt chế biến). Tăng trưởng doanh thu đến từ cả hai mảng chăn nuôi (tăng 30,1% so với cùng kỳ) và thịt (tăng 21,5% so với cùng kỳ), nhờ năng suất cao hơn và sự phối hợp chặt chẽ trong chuỗi giá trị với WinCommerce, giúp gia tăng doanh số và tối ưu phân phối.

Riêng Masan Consumer Corporation (mã chứng khoán MCH) ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 21.281 tỉ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 4.660 tỉ đồng, giảm 16,1% so với cùng kỳ do bị ảnh hưởng bởi việc triển khai đồng bộ mô hình "Phân phối trực tiếp" trên toàn quốc trong kênh bán hàng truyền thống. Tuy nhiên kết quả đã ghi nhận sự cải thiện theo từng tháng trong quý và theo quý, tạo đà tăng trưởng cho các giai đoạn tiếp theo. Tính đến quý 3/2025, số lượng điểm bán hoạt động trung bình đạt 345.000, tăng 40% so với cùng kỳ. Hiệu quả bán hàng cũng được cải thiện, với số lượng sản phẩm trung bình trên mỗi đơn hàng đạt 3,4 sản phẩm, tăng 50% so với cùng kỳ, phản ánh chất lượng bán hàng và cơ cấu sản phẩm tốt hơn. Đáng chú ý, giá trị bán bình quân trên mỗi điểm bán trong các giai đoạn đầu đã tăng dần theo từng tháng, thể hiện năng suất bán hàng ngày càng hiệu quả. Song song, các công ty con và thành viên như Masan High-Tech Materials, Techcombank cũng đóng góp lợi nhuận vào mức tăng cao của cả tập đoàn Masan...

"Kết quả quý 3 đánh dấu cột mốc quan trọng của Masan trong hành trình hiện đại hóa toàn diện ngành tiêu dùng - bán lẻ Việt Nam một cách bền vững và có lợi nhuận. Chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo ra những cộng hưởng mạnh mẽ thông qua việc xây dựng một chương trình hội viên thống nhất, kết nối kênh bán lẻ hiện đại của WinCommerce với mô hình phân phối trực tiếp của Masan Consumer, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận và phục vụ hiệu quả hơn các điểm bán truyền thống trên toàn quốc. Mục tiêu của chúng tôi là kết nối thương hiệu, nhà bán lẻ và người tiêu dùng, dù trực tuyến hay ngoại tuyến, để phục vụ trọn vẹn mọi nhu cầu của hơn 100 triệu người Việt Nam. Đây sẽ là nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững và tạo dựng giá trị lâu dài cho cổ đông", TS Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan chia sẻ.