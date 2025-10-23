Lộ diện những doanh nghiệp báo lãi kỷ lục

Ngoài Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (mã chứng khoán VEF) sau 9 tháng đầu năm nay lãi gấp 58 lần cùng kỳ năm trước, hàng loạt doanh nghiệp cũng có kết quả ấn tượng. Chẳng hạn, Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán MWG) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 3/2025 với doanh thu thuần đạt 39.853 tỉ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ 2024 và là mức cao nhất kể từ khi thành lập. Lợi nhuận sau thuế quý 3 của MWG cũng lập kỷ lục 1.784 tỉ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều doanh nghiệp báo lãi kỷ lục trong quý 3/2025 ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo giải trình từ Thế Giới Di Động, hiệu quả lợi nhuận tăng cao đến từ việc các chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh vẫn tăng trưởng 15% về doanh thu trong 9 tháng đầu năm nay, dù số cửa hàng giảm so với cùng kỳ. Đây là 2 chuỗi đóng vai trò trụ cột trong cơ cấu lợi nhuận của tập đoàn. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 113.607 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.989 tỉ đồng, lần lượt tăng 14% và 73% so với cùng kỳ năm trước.

Một doanh nghiệp khác là Công ty CP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán BMP) đạt doanh thu trong quý 3/2025 hơn 1.532 tỉ đồng, tăng 9% so với quý 3/2024. Lợi nhuận sau thuế của Nhựa Bình Minh đạt gần 351 tỉ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước và ghi nhận mức kỷ lục mới về lợi nhuận sau thuế trong 1 quý. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần Nhựa Bình Minh đạt 4.224 tỉ đồng, tăng 19% và lợi nhuận sau thuế đạt 967 tỉ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cũng báo cáo lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 đạt 8.300 tỉ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ và là mức lợi nhuận kỷ lục trong một quý của ngân hàng này. Tổng cộng sau 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 23.400 tỉ đồng.

Tương tự, Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (mã chứng khoán IJC) công bố Báo cáo tài chính quý 3/2025 với doanh thu hợp nhất đạt 708,6 tỉ đồng, tăng 275% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế tăng gần gấp 3 lần lên 254,4 tỉ đồng. Đây là mức lãi theo quý cao thứ hai kể từ khi niêm yết, chỉ sau kỷ lục 292 tỉ đồng trong quý 1/2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty đạt lần lượt 1.060 tỉ đồng và 397,3 tỉ đồng, tăng 47% và 99,4% so với cùng kỳ năm trước...