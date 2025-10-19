Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán MWG) vừa thông qua nghị quyết hội đồng quản trị về việc triển khai chi tiết phương án mua cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua. Cụ thể, tổng số lượng đăng ký mua lại tối đa là 10 triệu cổ phiếu, tương đương gần 0,7% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Phương thức giao dịch là khớp lệnh. Mục đích mua lại là để giảm vốn điều lệ.

Nguồn vốn thực hiện bằng nguồn vốn tự có, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Đáng chú ý, giá mua lại cổ phiếu của Thế Giới Di Động tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu và tối đa 200.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tổng số tiền tối đa dự kiến chi là 2.000 tỉ đồng. Hiện nay, công ty đang sở hữu hơn 1,23 triệu cổ phiếu quỹ.

Thế Giới Di Động, Chứng khoán Quốc gia chi tiền tỉ gom cổ phiếu ẢNH: NGỌC THẮNG

Cùng chiều mua vào cổ phiếu là ông Từ Vĩnh Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần CIC39 (mã chứng khoán C32) - đăng ký mua vào gần 1,4 triệu cổ phiếu từ ngày 17.10 - 14.11. Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu ông Trung sở hữu sẽ tăng lên gần 1,5 triệu cổ phiếu, tương đương 9,98% vốn công ty. Hiện tại, cổ phiếu C32 có giá 19.650 đồng, ước tính ông Trung sẽ chi hơn 27,5 tỉ đồng. Bà Bùi Thu Huyền - thành viên HĐQT không điều hành và là vợ của ông đang là cổ đông lớn nhất tại C32 với tỷ lệ nắm giữ hơn 3,66 triệu cổ phiếu, tương ứng 24,35% vốn. Nếu thương vụ được thực hiện thành công, tổng sở hữu của 2 vợ chồng ông Từ Vĩnh Trung tại C32 sẽ tăng lên 34,33% vốn.

Tương tự, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật (mã chứng khoán VNH) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu trong giai đoạn từ 15.10 - 10.11 theo hình thức thỏa thuận. Hiện tại ông Sơn chưa nắm giữ cổ phiếu VNH nào. Nếu giao dịch thành công, ông sẽ sở hữu hơn 6,2% cổ phần tại VNH, trở thành cổ đông lớn của công ty. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VNH đang nằm trong diện hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch vào phiên thứ sáu hàng tuần). Hiện nay cổ phiếu này đang có giá 1.100 đồng. Với mức giá này, ước tính ông Sơn cần chi khoảng 550 triệu đồng để hoàn tất giao dịch.

Một doanh nghiệp khác là Công ty Chứng khoán Quốc gia đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần SAM Holdings (mã chứng khoán SAM) từ ngày 21.10 - 19.11. Nếu giao dịch thành công, công ty sẽ nâng sở hữu tại SAM lên 4,31%, tương ứng gần 16,4 triệu cổ phiếu. Hiện nay, giá cổ phiếu SAM là 7.010 đồng, ước tính Chứng khoán Quốc Gia sẽ chi ra hơn 70 tỉ đồng để thực hiện thương vụ này.