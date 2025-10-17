Việt Nam có 43 công ty quản lý quỹ với khối tài sản hơn 800.000 tỉ đồng

Sáng 17.10, Hội nghị “Ngành quỹ trong tiến trình phát triển thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại TP.HCM với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ tài chính Nguyễn Văn Thắng. Sự kiện có sự tham gia của nhiều ban ngành, đại diện của Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Tài chính quốc tế, các công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài tại Việt Nam...

Bộ trưởng Bộ tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị sáng 17.10 ẢNH: UBCKNN

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính chia sẻ bức tranh toàn cảnh kinh tế vĩ mô với nhiều điểm sáng, thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua đã có những đóng góp đáng ghi nhận cho tăng trưởng kinh tế, dần trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng. Tính chung 9 tháng năm 2025, tổng mức vốn huy động trên thị trường chứng khoán đạt khoảng 394.300 tỉ đồng. Thị trường chứng khoán hoạt động sôi động với mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 78,5% GDP; dư nợ thị trường trái phiếu đạt 22,3% GDP. Từ đầu năm đến nay, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu tăng gần 39% so với bình quân năm trước; trên thị trường trái phiếu tăng 27,7%. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư tính đến hết tháng 9 đạt hơn 11 triệu tài khoản, tăng 19% so với cuối năm 2024, trong đó hơn 18.800 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước và gần 48.000 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài. Trong tiến trình phát triển của thị trường chứng khoán, hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán.

Đến nay, thị trường có 43 công ty quản lý quỹ đang quản lý khối tài sản với giá trị hơn 800.000 tỉ đồng, gấp hơn 7 lần so với thời điểm năm 2014, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm. Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia… tỷ trọng giá trị tài sản quản lý trên GDP của Việt Nam vẫn còn khiêm tốn, chiếm khoảng hơn 6% GDP, như vậy vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

Ngày 8.10 vừa qua, tổ chức xếp hạng FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Việc nâng hạng này đã góp phần nâng vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới. Thị trường được nâng hạng sẽ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế. Đây cũng là cơ hội để thay đổi về chất cho thị trường chứng khoán, trong đó có sự thay đổi về cấu trúc cơ sở nhà đầu tư, tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức, thúc đẩy sự phát triển ngành quỹ đầu tư trở nên chuyên nghiệp hơn, tăng trưởng và bền vững.

Bộ trưởng cũng đề nghị các công ty quản lý quỹ, các thành viên thị trường tham gia chủ động, tích cực vào việc xây dựng các chính sách, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật để phát triển ngành quỹ và thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế; tiếp tục nâng cao năng lực của mình phát huy vai trò là các nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp; xây dựng và phát triển chuẩn mực chung đạo đức nghề nghiệp của ngành, tạo dựng niềm tin của nhà đầu tư khi đầu tư thông qua quỹ...