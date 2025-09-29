Chỉ cho phép một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Điểm đáng chú ý là quy định mới về việc thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế trong thời hạn 5 năm. Theo dự thảo, chỉ một doanh nghiệp duy nhất được phép tham gia thí điểm và phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Sau giai đoạn thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá để quyết định cho phép chính thức hoặc chấm dứt hoạt động này.

Chỉ một doanh nghiệp được cấp phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế ẢNH: NGỌC THẮNG

Doanh nghiệp muốn được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải đáp ứng nhiều yêu cầu nghiêm ngặt. Đó là vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỉ đồng; Tỷ lệ sở hữu của các pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% và không cao hơn tỷ lệ sở hữu của các pháp nhân trong nước. Cổ đông, thành viên góp vốn phải cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong suốt thời gian thí điểm. Đồng thời, doanh nghiệp phải có phương án đầu tư hệ thống công nghệ, thiết bị kỹ thuật và phần mềm vận hành chính xác, an toàn, ổn định. Phương án kinh doanh cần khả thi, phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời có phương thức phân phối vé đặt cược rõ ràng. Ngoài nghĩa vụ nộp thuế, doanh nghiệp phải cam kết đóng góp thêm tối thiểu 10% doanh thu bán vé đặt cược sau khi trừ chi phí trả thưởng. Khoản đóng góp này không được miễn trừ, trì hoãn hay giảm trừ, kể cả trong trường hợp kinh doanh thua lỗ.

Theo Bộ Tài chính, đặt cược bóng đá quốc tế sẽ được phép kinh doanh trên phạm vi cả nước và qua Internet. Thời gian kinh doanh theo lịch thi đấu ở nước ngoài, có thể từ 21h tối đến 4h sáng. Cơ quan quản lý nhấn mạnh hoạt động này có thể tác động đến an ninh trật tự và an toàn xã hội nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Do đó, cơ chế lựa chọn doanh nghiệp thí điểm được xây dựng tương tự kinh doanh casino, với ba bước chính: Cơ quan có thẩm quyền cho phép một doanh nghiệp tham gia thí điểm. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư theo luật Đầu tư. Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trước khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Sản phẩm đặt cược bóng đá quốc tế dựa trên tỷ số, các sự kiện xảy ra trong trận đấu,hiệp đấu và thứ hạng trong giải thi đấu. Trận đấu, giải thi đấu được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược là trận đấu, giải đấu bóng đá quốc tế được Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) tổ chức hoặc thành viên của FIFA tổ chức, không bao gồm các giải bóng đá điện tử (eSport Football) và không bao gồm các trận đấu, giải đấu do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức.

Riêng đối với kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó thì không hạn chế số lượng doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn được cấp phép phải đăng ký dự án đầu tư trường đua ngựa, đua chó với địa điểm đầu tư xây dựng phù hợp với quy hoạch tỉnh; Tổng vốn đầu tư tối thiểu là 1.000 tỉ đồng đối với hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa và tối thiểu là 300 tỉ đồng đối với hoạt động kinh doanh đặt cược đua chó...