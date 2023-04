Vĩnh Long: Khởi tố 4 bị can tham gia cá độ bóng đá quốc tế

Ngày 7.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can gồm: Phạm Tuấn Khanh (43 tuổi, ngụ H.Long Hồ, Vĩnh Long), Phạm Ngọc Thuận (44 tuổi), Nguyễn Văn Tân (43 tuổi), Thái Cường (46 tuổi, cùng ngụ TP.Vĩnh Long), để điều tra về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền.

4 bị can tại cơ quan công an NAM LONG

Trước đó, khoảng 19 giờ 50 ngày 9.3, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Vĩnh Long tuần tra, phát hiện Thuận chạy xe máy trên đường có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện, mời Thuận về Công an P.8 (TP.Vĩnh Long) để làm rõ.

Qua kiểm tra, phát hiện bên trong điện thoại của Thuận có nội dung cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền với nhiều con bạc khác trên địa bàn nên công an xác minh và mời làm rõ đối với Khanh, Tân và Cường.

Quá trình điều tra xác định, các bị can trên tham gia cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền dựa trên các trận đấu bóng đá diễn ra vào rạng sáng 10.3 của giải đấu bóng đá quốc tế. Tổng số tiền các bị can cá cược trên 90 triệu đồng.

Vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá đang được Công an TP.Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.