Thi đua chào mừng 96 năm ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28.10.1929 - 28.10.2025), Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam - VRG vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025 trong 9 tháng.

Theo báo cáo của VRG, đến ngày 30.9.2025, doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 23.617 tỉ đồng, bằng 76,1% kế hoạch năm, tăng 27,2% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.256 tỉ đồng, hoàn thành 107,1% kế hoạch năm, tăng gần 95%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 5.312 tỉ đồng, hoàn thành 106,8% kế hoạch, tăng 96,4% so với cùng kỳ.

Riêng công ty mẹ (VRG) đạt doanh thu 4.966 tỉ đồng, hoàn thành 87,1% kế hoạch năm, với lợi nhuận trước và sau thuế cùng đạt 2.474 tỉ đồng, tăng hơn 2,3 lần so với cùng kỳ 2024.

Năm 2025, doanh thu hợp nhất toàn VRG đạt 23.617 tỉ đồng ẢNH: T.L

Kết quả này thể hiện nỗ lực vượt khó của toàn hệ thống VRG trong bối cảnh thời tiết cực đoan và nhiều khó khăn khách quan. Đồng thời, khẳng định năng lực điều hành linh hoạt, tinh thần đổi mới sáng tạo và sức mạnh đoàn kết của tập thể người lao động ngành cao su.

Cùng với kết quả sản xuất - kinh doanh, VRG tiếp tục ghi dấu trên thị trường khi được Tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 25 thương hiệu công ty niêm yết dẫn đầu Việt Nam và Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2025.

Trong 9 tháng qua, VRG đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thống nhất chia cổ tức năm 2024 là 1.600 tỉ đồng. Đồng thời hoàn thiện sắp xếp bộ máy tinh gọn khi giảm từ 214 nông trường xuống 328 đội sản xuất, giảm 3 xí nghiệp và 4 nhà máy, tinh giản 919 lao động gián tiếp, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và năng suất lao động.

Công tác tiền lương, phúc lợi người lao động được đảm bảo, với thu nhập bình quân toàn tập đoàn đạt 8,2 triệu đồng/người/tháng.

VRG vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025 với chiến lược chuyển đổi số toàn diện

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, VRG triển khai mạnh mẽ chiến dịch "không giấy tờ", nâng cấp hệ thống eOffice, xây dựng dashboard báo cáo thông minh, đào tạo ứng dụng AI trong quản trị, và đổi mới cổng thông tin điện tử theo hướng hiện đại, thân thiện, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp số.

Về hoạt động Đảng và chính trị, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra thành công vào tháng 7.2025 với sự tham dự và chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc. Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới, khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm đổi mới trong toàn tập đoàn.

là minh chứng về sự cố gắng của tập thể người lao động VRG ẢNH: T.L

Hướng đến cuối năm 2025, VRG đặt mục tiêu vượt kế hoạch sản lượng 5,1%, với doanh thu hợp nhất ước đạt 32.646 tỉ đồng, vượt 5,2% kế hoạch, tăng 13,6% so với 2024. Lợi nhuận trước thuế cả năm dự kiến đạt 8.379 tỉ đồng, vượt 43,5% kế hoạch, tăng gần 50% so với năm trước.

Cùng với đó, VRG tiếp tục đẩy mạnh thu mua - chế biến - tiêu thụ cao su, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, khu công nghiệp xanh, và hoàn thiện báo cáo ESG, chứng nhận Low Carbon, hướng tới mô hình doanh nghiệp phát triển bền vững.

Kết quả 9 tháng đầu năm 2025 là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của các thế hệ công nhân, cán bộ VRG, những người đang tiếp nối truyền thống Phú Riềng Đỏ 96 năm vẻ vang, góp phần xây dựng ngành Cao su Việt Nam phát triển xanh, bền vững và hội nhập sâu rộng trong thời kỳ mới.