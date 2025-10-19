VRG trao học bổng khuyến học cho hơn 700 học sinh, sinh viên

Sáng 19.10, Công đoàn cao su Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương, trao học bổng năm 2025 cho 733 học sinh, sinh viên tiêu biểu là con cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong toàn ngành cao su Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28.10.1929 - 28.10.2025).

Năm 2025, 733 học sinh được Quỹ học bổng 28.10 tuyên dương, gồm 163 em trúng tuyển đại học với số điểm từ 26 trở lên, 500 sinh viên đạt loại giỏi, 67 học sinh vượt khó - học giỏi và 3 em đoạt giải ba, huy chương tại các kỳ thi Olympic, học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Lãnh đạo VRG và Công đoàn cao su Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh

Tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) chúc mừng 733 học sinh, sinh viên được vinh danh, biểu dương tinh thần vượt khó, nỗ lực học tập của các em, đồng thời ghi nhận và cảm ơn các cấp công đoàn, đơn vị thành viên và các nhà tài trợ đã đồng hành cùng Quỹ học bổng 28.10 suốt thời gian qua.

Ông Hưng nhấn mạnh, mỗi suất học bổng không chỉ là phần thưởng, mà còn là một ngọn lửa tiếp sức, giúp các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên.



Qua 13 năm hoạt động kể từ khi thành lập vào năm 2012, Quỹ học bổng 28.10 đã vinh danh 6.318 học sinh, sinh viên.

Từ năm 2012 đến nay, Quỹ đã vận động được hơn 37 tỉ đồng, cộng với tiền lãi ngân hàng trên 7 tỉ đồng, tổng quỹ đạt 42 tỉ đồng; đã chi hơn 22,5 tỉ đồng cho công tác tuyên dương, hiện còn 22,2 tỉ đồng.

Năm nay, mức khen thưởng được duy trì ở 5 triệu đồng cho học sinh đậu đại học từ 26 điểm trở lên, sinh viên đạt giải quốc gia, quốc tế và học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi; 2 triệu đồng cho sinh viên đạt loại giỏi hệ chính quy.

Đại diện Ban tổ chức khẳng định, chương trình trao học bổng 28.10 là hoạt động thường niên, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống "nghĩa tình cao su", chăm lo đời sống tinh thần cho con em người lao động trong toàn ngành.

Ban tổ chức gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo tập đoàn, các nhà tài trợ, các đơn vị đã phối hợp, hỗ trợ và đưa đón các em về dự lễ an toàn, chu đáo, góp phần tạo nên thành công tốt đẹp cho chương trình.

Buổi lễ tuyên dương không chỉ là dịp tôn vinh thành tích học tập của các em học sinh, sinh viên, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm xã hội của người lao động ngành cao su Việt Nam, những người luôn gìn giữ, phát huy truyền thống 96 năm Phú Riềng Đỏ anh hùng.