Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

VRG trao học bổng khuyến học cho hơn 700 học sinh, sinh viên

Thúy Liễu
Thúy Liễu
19/10/2025 14:11 GMT+7

Năm 2025, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) trao hơn 700 học bổng cho các học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Sáng 19.10, Công đoàn cao su Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương, trao học bổng năm 2025 cho 733 học sinh, sinh viên tiêu biểu là con cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong toàn ngành cao su Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28.10.1929 - 28.10.2025).

Năm 2025, 733 học sinh được Quỹ học bổng 28.10 tuyên dương, gồm 163 em trúng tuyển đại học với số điểm từ 26 trở lên, 500 sinh viên đạt loại giỏi, 67 học sinh vượt khó - học giỏi và 3 em đoạt giải ba, huy chương tại các kỳ thi Olympic, học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

VRG trao học bổng khuyến học cho hơn 700 học sinh, sinh viên- Ảnh 1.

Lãnh đạo VRG và Công đoàn cao su Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh

ẢNH: THÚY LIỄU

Tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) chúc mừng 733 học sinh, sinh viên được vinh danh, biểu dương tinh thần vượt khó, nỗ lực học tập của các em, đồng thời ghi nhận và cảm ơn các cấp công đoàn, đơn vị thành viên và các nhà tài trợ đã đồng hành cùng Quỹ học bổng 28.10 suốt thời gian qua. 

Ông Hưng nhấn mạnh, mỗi suất học bổng không chỉ là phần thưởng, mà còn là một ngọn lửa tiếp sức, giúp các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên.

Qua 13 năm hoạt động kể từ khi thành lập vào năm 2012, Quỹ học bổng 28.10 đã vinh danh 6.318 học sinh, sinh viên.

VRG trao học bổng khuyến học cho hơn 700 học sinh, sinh viên- Ảnh 2.

Năm 2025, có 733 học sinh, sinh viên nhận học bổng khuyến học 28.10

ẢNH: THÚY LIỄU

Từ năm 2012 đến nay, Quỹ đã vận động được hơn 37 tỉ đồng, cộng với tiền lãi ngân hàng trên 7 tỉ đồng, tổng quỹ đạt 42 tỉ đồng; đã chi hơn 22,5 tỉ đồng cho công tác tuyên dương, hiện còn 22,2 tỉ đồng. 

Năm nay, mức khen thưởng được duy trì ở 5 triệu đồng cho học sinh đậu đại học từ 26 điểm trở lên, sinh viên đạt giải quốc gia, quốc tế và học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi; 2 triệu đồng cho sinh viên đạt loại giỏi hệ chính quy.

Đại diện Ban tổ chức khẳng định, chương trình trao học bổng 28.10 là hoạt động thường niên, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống "nghĩa tình cao su", chăm lo đời sống tinh thần cho con em người lao động trong toàn ngành. 

Ban tổ chức gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo tập đoàn, các nhà tài trợ, các đơn vị đã phối hợp, hỗ trợ và đưa đón các em về dự lễ an toàn, chu đáo, góp phần tạo nên thành công tốt đẹp cho chương trình.

Buổi lễ tuyên dương không chỉ là dịp tôn vinh thành tích học tập của các em học sinh, sinh viên, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm xã hội của người lao động ngành cao su Việt Nam, những người luôn gìn giữ, phát huy truyền thống 96 năm Phú Riềng Đỏ anh hùng.

Tin liên quan

Tuổi trẻ Cao su Việt Nam góp phần xây dựng VRG phát triển bền vững trong giai đoạn mới

Tuổi trẻ Cao su Việt Nam góp phần xây dựng VRG phát triển bền vững trong giai đoạn mới

Với khát vọng và nhiệt huyết, tuổi trẻ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã và đang khẳng định mạnh mẽ vai trò xung kích, đổi mới, sáng tạo, góp phần vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn trong giai đoạn mới, giai đoạn của chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

VRG tuyển dụng chuyên gia và chuyên viên thương hiệu

VRG nằm trong top 50 công ty niêm yết tốt nhất do Forbes Việt Nam bình chọn

Khám phá thêm chủ đề

VRG học bổng ngành cao su Việt Nam Khuyến học Công đoàn cao su Việt Nam tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam Lê Thanh Hưng sinh viên Cao su học sinh Cao su Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận