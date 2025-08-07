VRG tuyển dụng chuyên gia và chuyên viên thương hiệu

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) tuyển dụng 2 vị trí gồm chuyên gia thương hiệu cao cấp và chuyên viên xây dựng thương hiệu.

Vị trí 1: Chuyên gia thương hiệu cao cấp

Mô tả công việc:

Chủ trì xây dựng, phát triển và quản trị hệ thống nhận diện thương hiệu toàn diện cho tập đoàn và các công ty thành viên. Nghiên cứu, xây dựng chiến lược thương hiệu tổng thể: định vị thương hiệu, kiến trúc thương hiệu, hệ giá trị thương hiệu, bản sắc và câu chuyện thương hiệu. Là đầu mối chỉ đạo việc phát triển các hoạt động truyền thông thương hiệu ngắn hạn và dài hạn trên đa nền tảng (offline & online). Tham mưu và đề xuất chiến lược tái định vị thương hiệu, đổi mới hình ảnh, slogan, định hướng truyền thông trong bối cảnh thị trường thay đổi. Phối hợp với các đối tác chiến lược (agency, tư vấn thương hiệu, PR…) để triển khai chiến dịch thương hiệu cấp tập đoàn hoặc dự án đặc biệt. Theo dõi, đánh giá hiệu quả thương hiệu (brand equity, brand awareness, brand performance) và đề xuất cải tiến chiến lược định kỳ. Định hướng nội dung truyền thông, giám sát chất lượng sáng tạo và truyền tải đúng thông điệp thương hiệu theo từng kênh. Hỗ trợ và đào tạo đội ngũ nội bộ (branding team) nhằm chuẩn hóa hiểu biết và thực hành xây dựng thương hiệu trong toàn hệ thống.

Yêu cầu ứng viên:

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành marketing, quản trị thương hiệu, truyền thông chiến lược, hoặc các lĩnh vực liên quan. Có ít nhất 5 - 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu, trong đó tối thiểu 3 năm ở vị trí cấp cao/tư vấn chiến lược thương hiệu. Có kinh nghiệm trực tiếp trong việc dẫn dắt các dự án xây dựng hoặc tái định vị thương hiệu cấp tập đoàn/doanh nghiệp quy mô lớn. Am hiểu sâu sắc về nguyên lý xây dựng thương hiệu hiện đại, hành vi người tiêu dùng, thị trường mục tiêu và chiến lược truyền thông tích hợp (IMC). Kỹ năng lập kế hoạch, tư duy chiến lược và phân tích thị trường xuất sắc. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và thuyết phục mạnh mẽ. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại agency quốc tế, tập đoàn đa quốc gia hoặc trong ngành hàng tiêu dùng, công nghiệp, bất động sản... Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc.

Vị trí 2: Chuyên viên xây dựng thương hiệu

Mô tả công việc:

Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển thương hiệu phù hợp với định hướng của công ty. Sáng tạo nội dung truyền thông đa nền tảng: Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube, Website, bản tin nội bộ... Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai các chiến dịch truyền thông thương hiệu, sản phẩm, dự án CSR. Viết nội dung quảng cáo, bài PR, kịch bản video, thông cáo báo chí, tài liệu giới thiệu doanh nghiệp. Tham gia tổ chức sự kiện thương hiệu, hội nghị khách hàng, hoạt động truyền thông nội bộ và đối ngoại. Theo dõi, đánh giá hiệu quả truyền thông và đề xuất giải pháp cải thiện hình ảnh thương hiệu. Hỗ trợ thiết kế cơ bản hoặc phối hợp với bộ phận thiết kế để sản xuất ấn phẩm truyền thông. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Yêu cầu ứng viên:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành truyền thông, marketing, báo chí, quản trị thương hiệu, văn học, thiết kế hoặc các ngành liên quan. Có từ 1 - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương là lợi thế. Kỹ năng viết nội dung sáng tạo tốt, có khả năng kể chuyện thương hiệu (brand storytelling). Hiểu biết cơ bản về xây dựng thương hiệu, quản trị hình ảnh doanh nghiệp. Biết sử dụng các công cụ thiết kế (Canva, Photoshop cơ bản…) là điểm cộng. Có khả năng tư duy hình ảnh, ngôn ngữ tốt và linh hoạt trên các nền tảng mạng xã hội. Chủ động, có tinh thần học hỏi, trách nhiệm cao trong công việc. Ưu tiên ứng viên có khả năng tiếng Anh tốt, đặc biệt là viết và dịch nội dung.