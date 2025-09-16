Cao su Chư Sê - Kampong Thom: Đơn vị đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận PEFC EUDR

Ngành cao su Việt Nam vừa đón nhận một dấu mốc quan trọng, Công ty CP cao su Chư Sê - Kampong Thom (CRCK), đơn vị thành viên của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG), đã chính thức trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận Hệ thống thẩm định chuyên sâu theo quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (PEFC EUDR DDS).

Buổi lễ trao chứng nhận diễn ra tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) và có sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao từ VRG, PEFC, OXFAM và Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia. Chứng nhận được trao bởi Intertek, tập đoàn toàn cầu hàng đầu về đảm bảo chất lượng.

Lãnh đạo Intertek trao chứng nhận PEFC EUDR DDS cho Công ty cao su Chư Sê - Kampong Thom ẢNH: C.S

Chứng nhận PEFC EUDR DDS là sự xác nhận độc lập rằng doanh nghiệp đã xây dựng và vận hành thành công hệ thống kiểm soát để tuân thủ Quy định Chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Theo luật EUDR, các sản phẩm như cao su nhập khẩu vào Liên minh châu Âu (EU) phải chứng minh không có nguồn gốc từ đất bị phá rừng sau ngày 31.12.2020, với dữ liệu truy xuất nguồn gốc và định vị địa lý chi tiết.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy, Tổng giám đốc Intertek Việt Nam, nhấn mạnh: "Việc trao chứng nhận PEFC EUDR DDS cho đơn vị đầu tiên trên thế giới hôm nay không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực vượt bậc của Cao su Chư Sê - Kampong Thom, mà còn là minh chứng cho cam kết của Intertek trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu. Hệ thống được thẩm định nghiêm ngặt của chúng tôi đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy cao nhất, giúp doanh nghiệp tự tin bước vào các thị trường khó tính nhất".

Rừng cao su bạt ngàn của CRCK ẢNH: PHẠM NGUYỄN

Để đạt được chứng nhận, CRCK đã triển khai hệ thống thẩm định toàn diện trên hơn 16.268 ha cao su tại Kampong Thom, Campuchia.

Quá trình này bao gồm thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc đến từng lô đất, thu thập và số hóa dữ liệu GPS toàn bộ vùng trồng, xây dựng quy trình đánh giá, giảm thiểu rủi ro phá rừng và vượt qua cuộc đánh giá độc lập khắt khe của chuyên gia Intertek.

Ông Bùi Dương Khánh, đại diện Ban lãnh đạo CRCK phát biểu tại lễ trao chứng nhận PEFC EUDR diễn ra tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) ẢNH: C.S

Ông Bùi Dương Khánh, đại diện Ban lãnh đạo CRCK, chia sẻ: "Đây không chỉ là một chứng nhận, mà là lời cam kết mạnh mẽ nhất của chúng tôi đối với các đối tác, khách hàng và cộng đồng về một nền sản xuất hoàn toàn có trách nhiệm, minh bạch và bền vững. Chúng tôi đã sẵn sàng cho những yêu cầu khắt khe nhất của thị trường toàn cầu".

CRCK hiện vận hành nhà máy chế biến công suất 32.400 tấn/năm tại tỉnh Kampong Thom, Campuchia. Với định hướng trở thành doanh nghiệp tiên phong về công nghệ số và phát triển bền vững, công ty luôn chú trọng bảo vệ môi trường và đảm bảo phúc lợi xã hội cho người lao động.

Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

Trên đất nước Campuchia, giữa những cánh rừng cao su bạt ngàn xanh thẳm, Công ty CP cao su Chư Sê - Kampong Thom đã ghi dấu ấn không chỉ bằng những con số kỷ lục về sản xuất mà còn bằng sự đồng hành, gắn bó với cộng đồng địa phương.

CRCK hiện vận hành nhà máy chế biến công suất 32.400 tấn/năm tại tỉnh Kampong Thom ẢNH: C.S

Hơn 15 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp này đã chứng minh tầm vóc của một đơn vị tiên phong trong cả sản xuất, công nghệ và phát triển bền vững.

Năm 2024, dù thời tiết khắc nghiệt, công ty vẫn khai thác 29.494,34 tấn, đạt 101% kế hoạch; năng suất 1,81 tấn/ha; thu mua 8.168,02 tấn (vượt 545% kế hoạch); chế biến 40.030,03 tấn; doanh thu 1.304,19 tỉ đồng, tăng 17% so kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 301,30 tỉ đồng, vượt 49%; nộp ngân sách 63,05 tỉ đồng. Thu nhập bình quân người lao động đạt 9,5 triệu đồng/tháng, quỹ lương 420,13 tỉ đồng. Công ty còn dành 3,301 tỉ đồng cho an sinh xã hội.

6 tháng đầu năm 2025, doanh thu đạt 861,34 tỉ đồng (60,92% kế hoạch); lợi nhuận 224,87 tỉ đồng (72,32%); sản lượng khai thác 9.681,52 tấn; thu mua 4.078,67 tấn; tiêu thụ 17.640 tấn; giá bán bình quân 47 triệu đồng/tấn, vượt 15,69% kế hoạch.

Về kinh tế, công ty đứng top đầu ngành về tăng trưởng, duy trì giá thành thấp, trả hết nợ vay dài hạn trước 5 năm, tiết kiệm 276,08 tỉ đồng lãi vay, giảm chi phí đầu tư xuống 164 triệu đồng/ha, tiết kiệm 748 tỉ đồng.

Mục tiêu dài hạn là lợi nhuận/doanh thu 26% đến 2025 và 31,02% từ 2026; lợi nhuận/vốn góp 9% và 17,32%. Công ty dự kiến mở thêm ngành chế biến gỗ công suất 150.000 m³/năm, triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn nông lâm kết hợp.

Hơn 15 năm qua, từ những ngày đầu gian khó đến vị thế hàng đầu, Công ty CP cao su Chư Sê - Kampong Thom đã khẳng định bản lĩnh và tầm vóc của một doanh nghiệp Việt Nam trên đất bạn.

Những con số ấn tượng về sản lượng, lợi nhuận, cùng những công trình, mái nhà, con đường và nụ cười của người lao động nơi vùng đất này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường - một hình mẫu về phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

