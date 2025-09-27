VRG được vinh danh top 25 thương hiệu công ty niêm yết dẫn đầu 2025

Giá trị thương hiệu tăng, khẳng định vai trò đầu tàu ngành cao su

Danh sách năm nay đánh dấu năm thứ mười liên tiếp Forbes Việt Nam công bố và tôn vinh các thương hiệu mạnh trên thị trường chứng khoán, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Tổng giá trị thương hiệu của 25 công ty được vinh danh đạt gần 7,13 tỉ USD, tăng 34,5% so với năm 2024, trong khi lợi nhuận trước thuế chỉ tăng 14%, cho thấy giá trị thương hiệu đang tăng trưởng vượt bậc so với tốc độ lợi nhuận.

Ông Phạm Hải Dương, Phó TGĐ VRG (bìa trái) đại diện Tập đoàn nhận biểu trưng vinh danh trong Top 25 Thương hiệu công ty niêm yết dẫn đầu năm 2025 ẢNH: VRG CUNG CẤP

Việc VRG tiếp tục được vinh danh trong danh sách uy tín này khẳng định vị thế, uy tín và sức mạnh thương hiệu của Tập đoàn trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

VRG hiện đang quản lý 115 công ty (gồm 99 công ty con và 16 công ty liên kết), trong 99 công ty con có 63 công ty trồng cao su, với tổng diện tích vườn cây cao su Tập đoàn đang quản lý là 381.010 hecta, (trong nước 267.255 hecta, tại Campuchia 87.872 hecta và tại Lào 25.883 hecta), có 16 công ty chế biến gỗ, 14 công ty khu công nghiệp, 15 công ty công nghiệp - dịch vụ và ngành khác.

Không chỉ là ngành kinh tế mạnh của cả nước, VRG còn đóng góp không nhỏ vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới; không ngừng nâng cao đời sống, thu nhập cho hơn 84.800 cán bộ - công nhân viên lao động.

Tập đoàn hiện đang đầu tư vào 6 lĩnh vực kinh doanh chính được Chính phủ cho phép, bao gồm: trồng khai thác, chế biến và kinh doanh cao su thiên nhiên, chế biến gỗ, sản phẩm công nghiệp cao su, đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, phát triển nông nghiệp quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao và cơ giới hóa, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo.

Tuy chỉ chiếm chưa đầy 1/3 diện tích cao su cả nước, nhưng Tập đoàn giữ vai trò nòng cốt và là trung tâm hoạch định chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam. Hàng năm, Tập đoàn sản xuất hơn 500.000 tấn cao su, đa dạng về chủng loại. Đặc biệt, các đơn vị thành viên đã nghiên cứu, sản xuất thành công các sản phẩm có giá trị gia tăng, sản phẩm sạch, xanh cung ứng cho các ngành công nghiệp, dân dụng và y tế.

Cao su và gỗ VRG vươn ra thế giới, dẫn đầu chuỗi cung ứng bền vững

Với những bước chuyển mình, không ngừng đổi mới để phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, sản phẩm của Tập đoàn hiện có mặt trên 70 quốc gia, trong đó có nhiều khách hàng là doanh nghiệp, Tập đoàn, nhà phân phối cao su hàng đầu thế giới ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu...

Lĩnh vực chế biến gỗ là một thế mạnh của Tập đoàn nhờ vào nguồn lực lớn rừng nguyên liệu bền vững. Tập đoàn hiện có 16 nhà máy sản xuất gỗ ván sợi, gỗ phôi và tinh chế với tổng sản lượng sản xuất 1,2 triệu m3/năm. Trong đó sản lượng ván sợi MDF là 1.052.000 m3, chiếm 50% sản lượng MDF sản xuất hàng năm của Việt Nam.

Với tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm lâu năm, Tập đoàn đã và đang góp phần kiến tạo những khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Hiện nay, Tập đoàn đang quản lý và khai thác 14 khu công nghiệp với diện tích hơn 4.200 ha, đã thu hút được hơn 820 nhà đầu tư và tạo ra khoảng 260.000 công việc làm cho người lao động. Tập đoàn đang tiếp tục triển khai đầu tư thêm 5 khu công nghiệp đã được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, qua đó nâng lên 19 khu với tổng diện tích gần 6.300 ha; và đang có sẵn quỹ đất thu hút đầu tư khoảng 1.600 ha đất công nghiệp và 125 ha đất dịch vụ tại những tỉnh có nền kinh tế công nghiệp phát triển năng động như Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Gia Lai và Hải Dương.

Với diện tích đất quản lý rộng lớn, Tập đoàn có điều kiện thuận lợi để phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như điện năng lượng mặt trời, điện gió, thủy điện tích năng… Hiện nay, Tập đoàn có 05 Công ty thủy điện, bao gồm Công ty Cổ phần Thủy điện Geruco Sông Côn, VRG Phú Yên, VRG Bảo Lộc, Công ty VRG Đắk Nông và VRG Ngọc Linh với 4 nhà máy thủy điện có tổng công suất lắp máy là 134 MW và tổng sản lượng điện hàng năm là 514 triệu kWh. Các công ty thủy điện đã có nhiều đóng góp đáng kể vào hiệu quả kinh tế và chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn.

Tận dụng lợi thế nguyên liệu sẵn có, Tập đoàn tập trung đẩy mạnh nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm công nghiệp cao su. Tập đoàn hiện có 5 công ty sản xuất sản phẩm công nghiệp, với các sản phẩm: nệm, gối; bóng thể thao các loại; găng tay; chỉ sợi; dây chuyền băng tải… Tập đoàn hiện đang tiếp tục hợp tác sản xuất các sản phẩm chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh trên thị trường.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là định hướng phát triển chiến lược của Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, với các loại cây trồng chủ lực như chuối, dứa, dược liệu và nông sản giá trị cao khác. Các dự án dự kiến được thực hiện theo mô hình trang trại hiện đại, gắn với thị trường tiêu dùng bền vững. Sản phẩm hướng tới đạt chuẩn Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các thị trường toàn cầu.

Phát triển bền vững trên 3 trụ cột

Trong quá trình hoạt động, Tập đoàn luôn kiên định trên hành trình phát triển bền vững khi xây dựng chiến lược xanh làm nền tảng, gắn liền với 3 trụ cột: Phát triển kinh tế - Trách nhiệm xã hội - Bảo vệ môi trường. Những nỗ lực bền bỉ trên hành trình này giúp các công ty trực thuộc Tập đoàn nhiều năm liền được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam.

Trong thời gian tới, Tập đoàn tiếp tục phát huy những lợi thế, tiềm năng hiện có, nắm bắt cơ hội đầu tư phát triển các các khu công nghiệp thế hệ mới - Xanh - Thông minh - Tuần hoàn.

Song song đó, tập trung phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất năng lượng sạch trên đất cao su phù hợp với quy hoạch được phê duyệt. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững trên 3 trụ cột: Kinh tế - Xã hội - Môi trường. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để gia tăng hiệu quả trong hệ thống quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng hàm lượng khoa học kỹ thuật trong sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, phù hợp với yêu cầu của thời cuộc.

Kế thừa những thành quả đạt được trong gần 1 thế kỷ đồng hành với chiều dài phát triển của đất nước, VRG không ngừng nỗ lực, ra sức thi đua, đoàn kết, chung sức đồng lòng ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo các cấp, xứng đáng với danh hiệu Huân chương Sao Vàng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng.