Kinh tế Ngân hàng

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm Techcombank đạt 23.400 tỉ đồng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
21/10/2025 17:15 GMT+7

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 23.400 tỉ đồng, trong đó quý 3 đạt 8.300 tỉ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ và là mức lợi nhuận quý cao nhất từ trước tới nay của Techcombank.

Theo Tổng giám đốc Techcombank, ông Jens Lottner, kết quả tích cực này được thúc đẩy bởi nhu cầu tín dụng mạnh mẽ, cùng với chiến lược "lấy khách hàng làm trọng tâm" và đà tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

Tổng tài sản của Techcombank tính đến cuối tháng 9 đạt 1,13 triệu tỉ đồng. Xét riêng ngân hàng, tín dụng tăng trưởng ổn định ở mức 16,8% so với đầu năm. Trên cơ sở hợp nhất, nhu cầu tín dụng mạnh mẽ đến từ cả tệp khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Trong đó, tín dụng cá nhân tăng 20,2% từ đầu năm và tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt cho vay ký quỹ tăng 61% phù hợp với diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam và cho vay mua nhà tăng 14,4%. Cho vay tín chấp ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội ở mức 180% so với đầu năm và tăng đến 450% so với cùng kỳ năm trước, khi ngân hàng hướng đến các sản phẩm mang lại lợi suất cao hơn.

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm Techcombank đạt 23.400 tỉ đồng- Ảnh 1.

Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận của Techcombank đạt 23.400 tỉ đồng

ẢNH: N.T

Tín dụng doanh nghiệp tăng 16,2%, so với đầu năm và 17,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 463.000 tỉ đồng, động lực chính đến từ chiến lược đa dạng hóa danh mục tín dụng trên nhiều lĩnh vực như tiện ích và viễn thông, lĩnh vực FMCG, bán lẻ, và logistics.

Với động lực tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ, thu nhập lãi thuần 9 tháng đầu năm đạt 27.400 tỉ đồng (tăng 1,7% so với cùng kỳ). Biên lãi thuần (NIM) theo quý ổn định ở mức 3,8% nhờ chi phí vốn cải thiện.

Ngoài nguồn thu cốt lõi từ tín dụng, thu nhập từ dịch vụ trong 9 tháng đầu năm đạt 8.400 tỉ đồng (tăng 1,3% so với cùng kỳ), đưa tỷ lệ thu nhập từ phí/tổng thu nhập hoạt động cao nhất hệ thống, với nhiều mảng ghi nhận kết quả tích cực, đặc biệt là phí từ dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) tăng 32,8% so với cùng kỳ và thu phí bảo hiểm tăng 34,8%.

Chi phí hoạt động tăng 9,2% lên 11.600 tỉ đồng, song tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) vẫn được duy trì ở mức 30,1%. Chi phí dự phòng giảm 9,1% so với cùng kỳ còn 3.600 tỉ đồng, phản ánh chất lượng tài sản của các khoản vay mua nhà và thẻ tín dụng được cải thiện đáng kể, giúp tỷ lệ nợ xấu (NPL) giảm từ 1,32% xuống còn 1,23% vào cuối quý 3/2025.

Đến cuối quý 3/2025, tổng tiền gửi khách hàng tăng 24,1% so với cùng kỳ và tăng 13.1% so với đầu năm, đạt 638.500 tỉ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của Techcombank đạt 42,5%, tiếp tục dẫn đầu toàn ngành, với số dư kỷ lục 272.000 tỉ đồng, tăng 12,1% so với quý trước.

