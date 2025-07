Masan đạt lợi nhuận gấp đôi cùng kỳ năm trước

Tập đoàn Masan báo cáo trong quý 2 doanh thu thuần đạt 18.315 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.619 tỉ đồng. Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2025, Masan đạt lợi nhuận sau thuế 2.602 tỉ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và vượt 50% kế hoạch cả năm. Tăng trưởng chủ yếu đến từ hiệu quả lợi nhuận mạnh mẽ tại WinCommerce và Masan MEATLife.

Khách hàng mua sắm tại hệ thống siêu thị WinCommerce ẢNH: MSN

Cụ thể, trong nửa đầu năm 2025, doanh thu WinCommerce đạt 17.915 tỉ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 68 tỉ đồng. Tính đến cuối quý 2/2025, với 318 cửa hàng mới được mở ròng, hệ thống đã hoàn thành 80% mục tiêu cơ sở về mở mới trong năm và đang trên đà vượt mục tiêu kịch bản cao vào cuối năm, giúp củng cố vững chắc vị thế là nhà bán lẻ hiện đại số một tại Việt Nam theo quy mô điểm bán, với 4.146 cửa hàng trên toàn quốc. Doanh thu trung bình hàng ngày của siêu thị mini tại nông thôn đã đạt gần 90% so với siêu thị mini tại khu vực đô thị, tăng từ mức khoảng 80% trong quý 2/2024.

Masan Consumer ghi nhận doanh thu quý 2/2025 đạt 6.276 tỉ đồng, giảm 15,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế, lãi vay, khấu hao và phân bổ đạt 1.605 tỉ đồng, giảm 12,9% so với cùng kỳ. Tuy vậy, doanh thu 6 tháng đầu năm 2025 chỉ giảm 1,5% so với cùng kỳ, nhờ kết quả tích cực trong quý 1/2025. Sự suy giảm doanh thu do mức tồn kho tại các kênh giảm và hoạt động bán hàng thận trọng. Để ứng phó, Masan Consumer đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang mô hình phân phối linh hoạt và bền vững hơn. Các sáng kiến trọng tâm bao gồm: chuyển dịch sang mô hình phủ trực tiếp, giảm phụ thuộc vào các nhà bán lẻ truyền thống lớn, và tăng cường năng lực đưa hàng ra thị trường...

Trong khi đó, Masan MEATLife ghi nhận doanh thu đạt 2.340 tỉ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi tăng trưởng hai chữ số mạnh mẽ ở cả hai mảng: chăn nuôi tăng 66,4% so với cùng kỳ và thịt tăng 20,5% so với cùng kỳ. Tương tự, Phúc Long Heritage trong nửa đầu năm 2025 đạt doanh thu đạt 858 tỉ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 86 tỉ đồng, tăng 63,5% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động kinh doanh cải thiện nhờ kênh giao hàng tăng mạnh và doanh thu từ mảng thực phẩm gia tăng. Công ty Masan High-Tech Materials trong nửa đầu năm 2025 ghi nhận doanh thu 3.007 tỉ đồng, tăng 20% và lợi nhuận sau thuế - 212 tỉ đồng (tăng 885 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước). Hoạt động kinh doanh cải thiện nhờ giá hàng hóa tăng, chi phí sản xuất đơn vị giảm và việc thoái hợp nhất công ty H.C. Starck...