Kinh tế Chứng khoán

Hơn 1 tỉ cổ phiếu Masan Consumer sắp lên sàn HOSE

Mai Phương
07/11/2025 17:05 GMT+7

Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên sàn HOSE.

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố đã nhận hồ sơ niêm yết lần đầu của Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã chứng khoán MCH). Cụ thể, Masan Consumer có vốn điều lệ hơn 10.676 tỉ đồng, trong đó Công ty TNHH Masan Consumer Holdings nắm giữ hơn 70% vốn. Tổ chức tư vấn niêm yết là Công ty chứng khoán Vietcap. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 1,067 tỉ cổ phiếu.

Hơn 1 tỉ cổ phiếu Masan Consumer sắp lên sàn HOSE- Ảnh 1.

Người tiêu dùng mua sắm các sản phẩm của Masan Consumer tại siêu thị WinMart

ẢNH: MCH

Kế hoạch niếm yết trên sàn HOSE đã được cổ đông Masan Consumer thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Đầu tháng 10 vừa qua, Masan Consumer công bố nghị quyết về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu từ sàn UPCoM sang niêm yết tại HOSE trong quý 4/2025 hoặc quý 1 - 2/2026.

Trước đó, cổ phiếu MCH của Masan Consumer bắt đầu giao dịch trên sàn UPCoM từ tháng 2.2017 và hiện đang có giá 194.000 đồng/cổ phiếu - ghi nhận mức cao kỷ lục bất chấp thị trường chứng khoán giảm mạnh. So với mức đáy 105.000 đồng hồi cuối tháng 7, cổ phiếu MCH đã tăng gần 85% và thậm chí còn thiết lập mức đỉnh mới. Điều đáng nói, đà tăng giá này diễn ra ngay sau khi Masan Consumer công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với doanh thu giảm 6% và lợi nhuận sau thuế sụt 19% so với cùng kỳ. Cụ thể, trong quý 3/2025, Masan Consumer ghi nhận doanh thu thuần 7.516 tỉ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng giảm 19% về mức 1.698 tỉ đồng. Tính chung 9 tháng đầu năm nay, Masan Consumer đạt doanh thu thuần 21.281 tỉ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 4.660 tỉ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. 

Năm 2025, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu từ 33.500 - 35.500 tỉ đồng (tăng 10 - 15%) và lợi nhuận sau thuế từ 7.300 - 7.800 tỉ đồng; năm 2026, mục tiêu đạt mức tăng trưởng doanh số hơn hai chữ số. Masan Consumer được thành lập vào năm 2000 với nhiều thương hiệu thực phẩm, gia vị như Chin-su, mỳ ăn liền Omachi, Kokomi, Nam Ngư, nước tăng lực 247... Công ty hiện là một trong những công ty có vốn hóa lớn trên sàn chứng khoán, thậm chí còn vượt xa cả công ty mẹ là Tập đoàn Masan.

Tin liên quan

Lợi nhuận của Masan tăng vọt

Tập đoàn Masan vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với lợi nhuận tăng vọt.

Khám phá thêm chủ đề

Masan Consumer Tập đoàn Masan cổ phiếu HOSE
