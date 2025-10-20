Bất ngờ VN-Index giảm kỷ lục gần 95 điểm, vốn hóa giảm hơn 15,6 tỉ USD

Chiều 20.10, hàng loạt cổ phiếu bất ngờ bị bán mạnh, rớt sàn đưa thị trường chứng khoán giảm sâu. Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 94,76 điểm, tương ứng giảm 5,47% xuống 1.636,43 điểm. Nếu xét về số điểm tuyệt đối thì đây là phiên giảm mạnh nhất của VN-Index từ trước đến nay. Tương tự, chỉ số HNX-Index cũng giảm 13,09 điểm, tương ứng giảm 4,74% xuống 263,02 điểm.

Hàng loạt cổ phiếu bất ngờ rớt sàn đẩy VN-Index giảm kỷ lục ngày 20.10 ẢNH: TNO

Số lượng cổ phiếu giảm chiếm áp đảo trên thị trường. Chỉ riêng trên sàn TP.HCM (HOSE), có 325 cổ phiếu chìm trong sắc đỏ, trong đó có 108 mã rớt hết biên độ. Ngược lại có 34 mã chứng khoán vẫn lội ngược dòng khi duy trì sắc xanh, thậm chí có 4 cổ phiếu tăng kịch trần gồm PIT, SVC, TNI, UIC.

Áp lực giảm đè nặng trên thị trường khi tất cả các nhóm ngành đều bị nhà đầu tư bán mạnh. Đồng loạt 30 cổ phiếu blue-chips thuộc rổ VN30 trên sàn HOSE rớt sâu, trong đó có 13 cổ phiếu giảm sàn như MSN, HPG, HDB, SSI, TCB, TPB, SHB, STB, VRE... Chỉ số VN30 cũng mất đến 106,28 điểm, tương ứng giảm 5,38%. Hầu hết các nhóm ngành ngập trong sắc đỏ. Trong đó, số lượng cổ phiếu giảm sàn nhiều nhất có cổ phiếu bất động sản, chứng khoán và ngân hàng, bảo hiểm... mà dẫn đầu là bất động sản (-5,6%), chứng khoán (-6,7%), ngân hàng (-5,8%), năng lượng (-5%), bảo hiểm (-4,5%)... Ngược lại, nhóm dịch vụ viễn thông ghi nhận sắc xanh hiếm hoi (+3,5%) nhờ lực kéo của các cổ phiếu họ Viettel.

Thị trường chìm trong sắc đỏ nhưng thanh khoản tăng mạnh, sàn HOSE có hơn 1,7 tỉ cổ phiếu được khớp lệnh với giá trị hơn 53.000 tỉ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 2.300 tỉ đồng, tập trung ở nhóm tài chính gồm CTG, STB, SSI, VND, VCI, SHB. Trong đó, MSN là mã bị rút vốn mạnh nhất với 655 tỉ đồng, đồng thời giảm kịch sàn xuống 81.900 đồng/cổ phiếu. Sàn HNX có hơn 190 triệu cổ phiếu được trao tay với giá trị trên 4.558 tỉ đồng.

Phiên giảm mạnh này đẩy VN-Index rớt xuống dưới ngưỡng 1.700 điểm khiến tâm lý nhà đầu tư lo lắng dù thị trường không có bất kỳ thông tin tiêu cực nào. Riêng vốn hóa thị trường sàn HOSE "bốc hơi" hơn 414.000 tỉ đồng, tương đương giảm hơn 15,6 tỉ USD xuống còn khoảng 7,1 triệu tỉ đồng.