Nhóm cổ phiếu Vingroup tăng cao, tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng lên kỷ lục

Thị trường chứng khoán tăng cao trong phiên đầu tháng 12. Thị trường đóng cửa với chỉ số VN-Index tăng 10,68 điểm, lên 1.701,67 điểm. Như vậy, chỉ số chứng khoán chính đã lấy lại được mốc 1.700 điểm sau gần 2 tháng. Ngược lại, HNX-Index lại giảm 2 điểm xuống 257,91 điểm. Đà tăng của VN-Index được hỗ trợ chính từ nhóm cổ phiếu blue-chips. Trong đó, các cổ phiếu thuộc Tập đoàn Vingroup tăng mạnh đưa tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng lên kỷ lục mới.

Cổ phiếu các công ty thuộc Tập đoàn Vingroup tăng cao đưa tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng đạt kỷ lục mới ẢNH: VIC

Cụ thể, cổ phiếu VPL của Công ty cổ phần Vinpearl tăng trần hết biên độ lên 101.600 đồng và đây là giá cao nhất từ trước đến nay. Cổ phiếu này đã có 7 phiên liên tiếp sau khi được cấp margin. Bên cạnh đó, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tiếp tục tăng 9.500 đồng, tương ứng 3,6% và cũng lập đỉnh mới ở mức 260.400 đồng. Tương tự, VHM của Công ty cổ phần Vinhomes tăng 2,72% và VRE của Công ty cổ phần Vincom Retail tăng 1,9% và đều có thanh khoản lên cao. Nhóm cổ phiếu Vingroup tăng cao đưa tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup lên kỷ lục mới với 24,3 tỉ USD, tăng hơn 700 triệu USD so với cuối tuần qua. Hiện ông Phạm Nhật Vượng đứng thứ 94 trong danh sách những người giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn, tăng thêm 3 hạng so với cuối tuần qua.

Sắc xanh cũng lan tỏa ở những cổ phiếu blue-chips khác như mã ngân hàng VCB, STB, SHB, VPB và một số mã như VNM, MSN, SAB, PLX, VJC, FPT... Tính chung toàn thị trường, nhóm tiêu dùng bứt phá 6,5% nhờ sự thăng hoa của SAB, BAF, VNM, MSN… Ở chiều ngược lại, một số ngành vẫn chịu áp lực điều chỉnh, gồm ngân hàng, bảo hiểm khi số lượng cổ phiếu giảm nhiều hơn tăng. Đó là MBB, MSB, TCB, TPB, VAB, ACB, EIB, CTG, HDB...

Dù tăng nhưng thanh khoản thị trường giảm so với phiên giao dịch trước đó. Sàn HOSE có hơn 633,5 triệu đơn vị được giao dịch với giá trị hơn 21.000 tỉ đồng; sàn HNX có gần 55 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 1 tỉ đồng. Trong đó, các nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng hơn 102 tỉ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã VIC, VHM, VCB và HDB.