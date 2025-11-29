Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu vào danh sách 100 người giàu nhất thế giới

Cuối ngày 28.11, theo giờ Mỹ, tạp chí Forbes xếp hạng tỉ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - đứng thứ 97 trong bảng danh sách những người giàu nhất thế giới. Cụ thể, tổng tài sản ước tính của ông Vượng đang đạt 23,6 tỉ USD, tăng 6 bậc chỉ sau hai ngày. Nếu so với đầu tháng 4 khi Forbes công bố danh sách tỉ phú USD năm 2025, tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng gấp 3,6 lần, tương đương tăng 17,1 tỉ USD và thứ hạng đã tăng đến gần 440 bậc trên bảng xếp hạng.

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên vào danh sách 100 người giàu nhất thế giới ẢNH: TNO

Tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tăng cao khi cổ phiếu VIC của Vingroup liên tục lập kỷ lục mới, hiện đạt mức kỷ lục 260.400 đồng, gấp 6,4 lần so với đầu năm nay. Vốn hóa của Vingroup cũng lần đầu vượt 1 triệu tỉ đồng, tương đương vốn hóa của cả 4 ngân hàng Big 4 trên sàn niêm yết. Tương tự, nhiều cổ phiếu các công ty trong hệ sinh thái của Vingroup như VHM, VRE, VPL... cũng tăng mạnh trong năm nay. Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn của Vingroup. Theo đó, Vingroup sẽ phát hành 3,85 tỉ cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1, dự kiến nâng vốn điều lệ lên hơn 77.300 tỉ đồng. Sau khi hoàn tất, Vingroup sẽ trở thành doanh nghiệp phi tài chính lớn nhất trên sàn, sau các ngân hàng Vietcombank, MB và VPBank.

Ngoài tỉ phú Phạm Nhật Vượng, các tỉ phú USD của Việt Nam cũng có tài sản tăng cao. Chẳng hạn, nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo của hãng hàng không Vietjet đang có tài sản 4,6 tỉ USD và đứng thứ 864 trên bảng xếp hạng tỉ phú thế giới. So với đầu tháng 4, tài sản của bà đã tăng thêm 1,8 tỉ USD. Tỉ phú Trần Đình Long có tài sản 2,7 tỉ USD, tăng 300 triệu USD và đang đứng ở vị trí 1.489; tỉ phú Hồ Hùng Anh của Ngân hàng Techcombank có tài sản 2,3 tỉ USD, tăng 300 triệu USD và đứng thứ 1.698 trên bảng xếp hạng. Riêng ông Nguyễn Đăng Quang của Tập đoàn Masan hiện không còn trong danh sách tỉ phú USD do Forbes xếp hạng. Điều này cho thấy tài sản của ông đã bị giảm xuống dưới mức 1 tỉ USD.