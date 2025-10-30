Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác cùng ĐH Oxford

Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và làm việc tại Đại học Oxford ẢNH: N.T HIẾU NGHĨA

Ngày 28.10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và làm việc tại Đại học Oxford. Tại đây, Tổng Bí thư đã có bài phát biểu chính sách ấn tượng trước đông đảo các giáo sư, giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên của trường - chia sẻ tầm nhìn về đổi mới sáng tạo, tri thức và hợp tác quốc tế. Cũng trong dịp này, Tổng Bí thư đã có cuộc tiếp riêng với Giáo sư Irene Tracey - Hiệu trưởng Đại học Oxford, cùng sự tham dự của các giáo sư, lãnh đạo Đại học Oxford, lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành Việt Nam.

Phát biểu trong buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh các hợp tác giữa Đại

học Oxford với các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu Việt Nam, như hợp tác giữa Tập

đoàn Sovico, Vietjet và Đại học Oxford. Tổng Bí thư mong muốn các hợp tác sẽ tiếp tục phát triển để biến tri thức, khoa học công nghệ trở thành các chương trình, dự án phát triển phục vụ cho người dân, phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Hợp tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học là những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng các trụ cột này sẽ tiếp tục phát huy trong thời gian tới trên cơ sở nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước lên tầm đối tác chiến lược toàn diện.

Tại buổi tiếp, Giáo sư Irene Tracey cho biết, mối quan hệ hợp tác của Đại học Oxford với Việt Nam trải rộng trên nhiều lĩnh vực của nhà trường. Sự đa dạng này thể hiện sức mạnh và chiều sâu trong hợp tác song phương, và Oxford tự hào được cùng triển khai những sáng kiến nhằm giải quyết những thách thức cấp bách của thời đại.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Đại học Oxford hợp tác với Vietjet trong dự án do Giáo sư Myles Allen, Giám đốc Trung tâm Oxford Net Zero, dẫn dắt, tập trung vào nghiên cứu Nhiên liệu Cân bằng Địa chất (Geological Balance Fuel - GBF) - loại nhiên liệu hàng không được bù đắp carbon bằng cách lưu trữ lâu dài lượng CO₂ trong các tầng địa chất sâu. Kết quả ban đầu cho thấy GBF có thể mở ra lộ trình hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của ngành hàng không toàn cầu vào giữa thế kỷ này. Dự án này, phối hợp cùng Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) có khả năng định hình lại tương lai của giao thông bền vững, không chỉ ở Việt Nam mà còn khắp toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Giáo sư Irene Tracey - Hiệu trưởng Đại học Oxford chứng kiến Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo (bìa trái) cùng Tiến sĩ Nick Leimu-Brown - Hiệu trưởng Đại học Linacre, Oxford (bìa phải) trao thỏa thuận Chương trình Học bổng Tiên phong Oxford

Hiệu trưởng Đại học Oxford, Giáo sư Irene Tracey tự hào nói với Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo cấp cao Việt Nam về Quỹ Học bổng Tiên phong (Pioneer Scholarship Fund) do Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đồng sáng lập cùng Đại học Oxford.

Với tổng giá trị tài trợ ban đầu 17.83 triệu bảng Anh, trong đó 13.7 triệu bảng Anh do Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đóng góp và 4.13 triệu bảng Anh do Đại học Oxford đồng tài trợ, Quỹ Học bổng Tiên phong sẽ trao cơ hội học tập và nghiên cứu lâu dài cho các học viên sau đại học xuất sắc, đặc biệt là từ Việt Nam. Đến nay, 700.000 bảng Anh đã được giải ngân, tài trợ học bổng cho 11 học viên ưu tú đang theo học tại Oxford ở các lĩnh vực Giáo dục, Hóa học, Y học lâm sàng, Y học hệ gen và Quản trị kinh doanh (MBA), Y học hệ gen.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu tại sự kiện

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu ngắn gọn và xúc động: "Tôi luôn xem những chương trình này không chỉ là hợp tác học thuật, mà là những cây cầu tri thức và lòng nhân ái, kết nối Việt Nam với một trong những trung tâm học thuật hàng đầu thế giới. Thế giới hôm nay đang thay đổi rất nhanh. Nhưng văn hoá, tri thức và lòng nhân ái sẽ mãi kết nối con người, hướng tới một thế giới bình an và tốt đẹp hơn. Tôi cam kết tiếp tục đồng hành cùng Đại học Oxford, vun đắp thêm nhiều cơ hội học tập, kết nối, sáng tạo và cống hiến - để những giá trị tốt đẹp được lan tỏa giữa Việt Nam, Vương quốc Anh trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước và rộng hơn là cả cộng đồng quốc tế".