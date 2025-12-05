Loạt cổ phiếu 'bom tấn' nào sắp lên sàn HOSE?

Công ty CP Chứng khoán VPBank vừa được Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) chấp thuận đăng ký niêm yết với mã cổ phiếu VPK. Theo đó, sẽ có 1,875 tỉ cổ phiếu VPK giao dịch chính thức trên HOSE vào ngày 11.12 với giá tham chiếu ngày đầu 33.900 đồng/cổ phiếu (biên độ dao động giá trong ngày đầu tiên là 20%). Quy mô vốn hóa tại thời điểm niêm yết ước của Chứng khoán VPBank đạt hơn 63.500 tỉ đồng, tương đương khoảng 2,4 tỉ USD.

Với mức vốn hóa trên, Công ty Chứng khoán VPBank nằm trong top 3 công ty chứng khoán có vốn hóa lớn nhất trên sàn. Trước đó, công ty này vừa hoàn tất IPO - chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và phát hành thành công 375 triệu cổ phiếu với cùng mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ từ 15.000 tỉ đồng lên 18.750 tỉ đồng.

Không chỉ Chứng khoán VPBank, Công ty CP Chứng khoán VPS cũng đã được HOSE chấp thuận niêm yết hơn 1,48 tỉ cổ phiếu với mã chứng khoán VCK. Hiện công ty này chưa thông báo ngày giao dịch chính thức nhưng cũng được dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 12 này. Giữa tháng 11 vừa qua, Chứng khoán VPS đã hoàn tất đợt IPO với việc chào bán thành công 202,3 triệu cổ phiếu cho gần 20.000 nhà đầu tư. Với mức giá 60.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền thu về đạt 12.138,6 tỉ đồng.

Hàng loạt cổ phiếu sắp lên sàn HOSE thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư ẢNH: CTV

Một doanh nghiệp lớn khác là Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã chứng khoán MCH) vừa công bố lộ trình chuyển sang niêm yết trên HOSE trong tháng 12. Hiện có hơn 1,06 tỉ cổ phiếu MCH giao dịch trên UPCoM với giá xoay quanh 220.000 đồng/cổ phiếu - là một trong những mã có thị giá cao trên sàn chứng khoán Việt.

Cũng được xem là một trong những cổ phiếu "bom tấn" sắp tới sẽ có mặt trên sàn chứng khoán là Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) khi đang thực hiện IPO và chào bán 30 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 41.900 đồng/cổ phiếu, dự kiến niêm yết trên sàn HOSE đầu năm 2026. Doanh nghiệp hiện nằm trong Top 10 công ty chăn nuôi heo lớn nhất Việt Nam và giữ thị phần số 1 về cung cấp bò Úc nguyên con...

Làn sóng niêm yết mới hay chuyển sàn lên HOSE tăng mạnh trong năm nay, đặc biệt sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi. Tính đến hết tháng 11, có 395 cổ phiếu đang niêm yết trên HOSE, 22 chứng chỉ quỹ (trong đó có 18 ETF) và 288 chứng quyền có bảo đảm (CW). Ngành tài chính và ngành bất động sản chiếm tỷ lệ cao nhất. Trong 11 tháng, tổng cộng có 9 cổ phiếu được HOSE đưa lên niêm yết. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có thêm 7 cổ phiếu được niêm yết. Khối lượng cổ phiếu niêm yết mới trong 11 tháng năm 2025 trên HOSE đạt 8,85 tỉ cổ phiếu, gấp 3,5 lần so với năm 2024.