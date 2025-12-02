Nông nghiệp Hòa Phát cam kết chia cổ tức tiền mặt 'ngay và luôn' sau IPO

Ban lãnh đạo HPA cho biết, công ty hướng tới doanh thu 12.000 tỉ đồng năm 2030, cam kết minh bạch trong mọi hoạt động, đảm bảo mọi quyền lợi cho cổ đông.

Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) tổ chức hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư chiều 1.12 tại TP.HCM

Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát kiêm Chủ tịch HĐQT HPA, cho biết: "Nông nghiệp là ngành có đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn thứ hai cho Tập đoàn, chỉ sau lĩnh vực thép. Năm 2025 đánh dấu tròn 10 năm Hòa Phát bắt đầu làm nông nghiệp".

Theo ông Thắng, ngay từ đầu Hòa Phát xác định đầu tư vào nông nghiệp theo đúng chất công nghiệp, rất nghiêm túc và bài bản. Khác với nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, Hòa Phát đã đầu tư rất lớn ngay từ đầu và sau 10 năm đã ghi nhận được những thành quả đáng ghi nhận. Đến giai đoạn này, Nông nghiệp Hòa Phát đã đủ điều kiện tách thành công ty riêng và niêm yết trên sàn chứng khoán. Việc IPO 30 triệu cổ phiếu lên sàn HOSE giúp tăng tính minh bạch, tự chủ trong hoạt động và tài chính, đồng thời tạo cơ hội thu hút cổ đông và nhà đầu tư chiến lược để mở rộng đầu tư, đưa Nông nghiệp Hòa Phát trở thành công ty nông nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Năm 2024, HPA đạt doanh thu thuần 6.909 tỉ đồng với lợi nhuận gộp 1.462 tỉ đồng, tăng gấp 2,7 lần so với 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.040 tỉ đồng, tăng gấp 4,7 lần cùng kỳ. Biên lợi nhuận sau thuế 15,1%, ROE 30,6% và ROA 21,4%. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế đạt 1.295 tỉ đồng với ROE 56,4% và ROA 31,7%. Trong cơ cấu doanh thu, chăn nuôi heo là mảng đóng góp lớn nhất với khoảng 40%, tiếp sau là thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi bò và gia cầm.

Sự kiện thu hút hơn 200 nhà đầu tư, đại diện các quỹ, công ty chứng khoán tham dự

Bà Nguyễn Thảo Vy, Trưởng phòng cao cấp, Bộ phận nghiên cứu và phân tích, CTCP chứng khoán VietCap, nhận định mô hình tự chủ khép kín của HPA mang lại lợi thế vượt trội trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Công ty kiểm soát toàn bộ quy trình từ con giống đến sản phẩm thương phẩm, đảm bảo chất lượng đồng nhất, đặc biệt quan trọng khi dịch tả heo châu Phi vẫn diễn biến phức tạp.

Về hiệu quả tài chính, HPA dẫn đầu ngành về chỉ số ROE nhờ biên lợi nhuận sau thuế cao, hiệu suất sử dụng tài sản tốt và tỷ lệ nợ thấp. Đáng chú ý, công ty đạt được điều này khi mới hoạt động ở chuỗi 2F (Feed-Farm), chưa tích hợp phân khúc chế biến phân phối như nhiều doanh nghiệp khác.

Về định giá, với giá IPO 41.900 đồng/cổ phiếu, HPA có P/E trượt 12 tháng đạt 6,5 lần, thấp hơn đáng kể so với trung vị ngành 20,9 lần. Công ty dự kiến chi trả cổ tức khoảng 3.850 đồng/cổ phiếu trong 12 tháng tới, tương ứng lợi suất 9,2%, thuộc nhóm cao trong các công ty niêm yết.

Tại phần trao đổi với nhà đầu tư, ông Nguyễn Việt Thắng khẳng định HPA sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt hàng năm, không có kế hoạch huy động vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu. Với kế hoạch đầu tư khoảng 1.500 tỉ đồng đến năm 2030, nguồn vốn tự có kết hợp với nguồn huy động từ IPO được đánh giá là đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển. Công ty gần như không có nợ vay trung hạn, chủ yếu sử dụng vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về chiến lược kinh doanh, HPA duy trì mô hình bán heo giống kết hợp thức ăn chăn nuôi thay vì chỉ tập trung nuôi heo thương phẩm.

Về triển vọng giá heo, công ty xây dựng kịch bản thận trọng cho năm 2026 với mức giá trung bình khoảng 60.000 đồng mỗi kg và lợi nhuận dự kiến 1.200 - 1.260 tỉ đồng. Thực tế có thể tích cực hơn do tổng đàn nái giảm gần 1 triệu con sau mưa lũ và dịch tả heo châu Phi, kéo theo nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong những năm tới.

Đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu nâng công suất thức ăn chăn nuôi lên 1 triệu tấn mỗi năm, heo thương phẩm 900.000 con, quy mô chăn nuôi bò đạt 73.000 con và sản lượng trứng gà duy trì 336 triệu quả mỗi năm. Kế hoạch này cần tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, qua đó doanh thu dự kiến đạt trên 12.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.750 tỉ đồng, ROE duy trì trên 25%.

HPA cam kết minh bạch thông tin với hệ thống báo cáo tài chính đầy đủ, kịp thời và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền lợi cổ đông. Chiến lược tăng trưởng tập trung vào đầu tư có trọng tâm, quản trị rủi ro chặt chẽ, không hy sinh hiệu quả dài hạn vì mục tiêu ngắn hạn. An toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phúc lợi động vật và đóng góp cho cộng đồng được xác định là những ưu tiên xuyên suốt.