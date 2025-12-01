Nông nghiệp Hòa Phát: Từ 'tay mơ' đến công ty chăn nuôi hàng đầu Việt Nam

Ngày 1.12, Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) trong buổi hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư, chào bán 30 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 41.900 đồng/cổ phiếu.

Hướng tới doanh thu 12.000 tỉ đồng năm 2030

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát kiêm Chủ tịch HĐQT HPA, cho biết: Nông nghiệp là ngành nghề có đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn thứ hai cho tập đoàn, chỉ sau lĩnh vực thép. Đúng với "chất thép" của một doanh nghiệp sản xuất, Hòa Phát ngay từ đầu đã làm nông nghiệp theo chất công nghiệp - đầu tư quy mô lớn, bài bản.

Sau 10 năm, Nông nghiệp Hòa Phát đã ghi nhận nhiều thành quả. Công ty hiện nằm trong top 10 doanh nghiệp chăn nuôi heo lớn nhất Việt Nam, top 13 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất, dẫn đầu sản lượng trứng gà sạch tại miền Bắc và giữ thị phần số 1 về cung cấp bò Úc nguyên con tại Việt Nam.

"Đây là những điều kiện để Hòa Phát quyết định lần đầu tiên đưa 1 ngành riêng của tập đoàn lên sàn chứng khoán. Việc chào bán và niêm yết 30 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE TP.HCM là bước đi chiến lược để HPA tiếp tục mở rộng chuỗi giá trị. Đồng thời, tạo thêm cơ hội lựa chọn cho nhà đầu tư quan tâm tới ngành nông nghiệp của Tập đoàn Hòa Phát, đồng thời giúp công ty tăng tính minh bạch, uy tín và nâng cao khả năng tiếp cận vốn thứ cấp. Nguồn vốn huy động được sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, cơ cấu lại nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động và đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty. Nếu HPG được coi là cổ phiếu toàn dân thì chúng tôi muốn HPA cũng sẽ là cổ phiếu quốc dân" - ông Nguyễn Việt Thắng nói.

Nhìn lại hành trình "10 năm tạo chất" của HPA, bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổng giám đốc HPA, chia sẻ: Thời điểm Hòa Phát đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp năm 2015, Tập đoàn nhận về rất nhiều hoài nghi. Thế nhưng, đến giờ này, Hòa Phát đã thể hiện được tính chuyên nghiệp, sự bền bỉ, xác định nông nghiệp là đầu tư chiến lược lâu dài và chứng minh được năng lực vượt trội.

"Hiện HPA vận hành hệ thống gồm 7 cụm trang trại chăn nuôi heo trên tổng diện tích 387,9 ha, 3 trang trại chăn nuôi bò Úc với 625 ha, 2 trang trại gia cầm rộng 50 ha và 2 nhà máy thức ăn chăn nuôi với tổng công suất 600.000 tấn. Công suất sản xuất hàng năm đạt 750.000 heo thương phẩm, 150.000 con bò Úc và 336 triệu quả trứng gà. Về tài chính, giai đoạn 2023 - 2025, chúng tôi đạt được những nấc thang phát triển tài chính rất cao. Như năm 2024, HPA đạt doanh thu thuần 6.909 tỉ đồng với lợi nhuận gộp 1.462 tỉ đồng, tăng gấp 2,7 lần so với 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.040 tỉ đồng, tăng gấp 4,7 lần. Biên lợi nhuận sau thuế 15,1%, đặc biệt ROE tới 30,6% - mức vượt trội trên thị trường. Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 1.295 tỉ đồng với ROE 56,4% và ROA 31,7%" - bà Phạm Thị Hồng Vân dẫn chứng.

HPA đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu Việt Nam

Bật mí "bí quyết" thành công của HPA, bà Hồng Vân chỉ ra 5 yếu tố chính: Thứ nhất là tối ưu hiệu quả chăn nuôi nhờ mô hình khép kín Feed-Farm, từ thép áp dụng vào nông nghiệp. Mô hình tự chủ từ chuỗi thức ăn chăn chuôi cho phép doanh nghiệp dễ dàng tự thử nghiệm, lọc ra được danh sách nguyên liệu, phụ gia cốt lõi. Từ đó, tối ưu khẩu phần dinh dưỡng và giá thành công thức vì được đánh giá, kiểm nghiệm trực tiếp tại trang trại nội bộ rồi triển khai cho thị trường. Công ty kiểm soát chi phí hiệu quả vì làm chủ cả thức ăn chăn nuôi và con giống - hai yếu tố chiếm 70% chi phí chăn nuôi - giúp tối ưu giá thành công thức, giảm chi phí.

Thứ hai, HPA "chọn lối đi riêng" bằng việc chọn con giống cao sản Dan Bred từ Đan Mạch. Đây là giống có năng suất sinh sản cao nhất thế giới nhưng rất khó làm, đã có nhiều doanh nghiệp thử trước nhưng không thành công. Nhờ làm chủ hoàn toàn chăn nuôi giống cao sản này, năng suất heo của HPA đạt 33 - 34 heo con cai sữa trên mỗi nái mỗi năm, gấp 1,5 lần mức trung bình Việt Nam (22 - 25 con).

Tương tự, gà Hy-line từ Mỹ có tỷ lệ đề cao và ổn định, chất lượng trứng tốt; trong khi bò thịt từ Úc có chất lượng thịt ngon và tăng trọng tốt.

Yếu tố thứ 3 là hạ tầng trang trại hiện đại. Ngay từ đầu, HPA đã đặt ra yêu cầu rất khắt khe về trang trại vì định hướng trong chăn nuôi, muốn phát triển bền vững thì phải đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn môi trường. Cùng với đó, công ty có lợi thế quỹ đất lớn và được quy hoạch bài bản, nền tảng ngay từ đầu. Tất cả trang trại đều được đầu tư bài bản theo công nghệ châu Âu với hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, tự động để kiểm soát theo thời gian thực tiểu khí hậu chuồng nuôi và cho ăn tự động.

Yếu tố tiếp theo vô cùng quan trọng, đó là an toàn sinh học. Tại các trang trại của HPA, công tác phòng bệnh được ưu tiên hành đầu, thiết lập kỷ luật thép trong vận hành. Công ty chú trọng từ khâu đầu vào là thức ăn chăn nuôi tới dòng sản phẩm thương phẩm sạch.

"Cuối cùng, cũng là yếu tố quyết định thành công của HPA chính là con người Hòa Phát. Khi tham gia lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi có đội ngũ cán bộ từ Tập đoàn thấm nhuần văn hóa Hòa Phát: gắn bó, cầu thị, ham học hỏi, nhiệt huyết và đam mê công việc. Chính sự đam mê đã giúp công ty có năng suất lao động vượt trội. Nguồn lực là thế mạnh và cũng là điểm khác biệt nhất của HPA" - bà Phạm Thị Hồng Vân nhấn mạnh.

Sự kiện thu hút 400 nhà đầu tư, đại diện các quỹ, công ty chứng khoán tham dự

Những lợi thế vượt trội của cổ phiếu HPA

Theo lãnh đạo công ty, việc lần đầu tiên chào bán cổ phiếu được coi là ngưỡng cửa mới, mang đấn cơ hội nâng cấp năng lực tổ chức và viết tiếp câu chuyện thành công của HPA.

Doanh nghiệp này hướng tới doanh thu 12.000 tỉ đồng năm 2030, cam kết minh bạch trong mọi hoạt động, bảo đảm quyền lợi cổ đông. Đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu mở rộng công suất thức ăn chăn nuôi với 1 triệu tấn/năm, heo thương phẩm 900.000 con/năm, quy mô chăn nuôi bò đạt 73.000 con/năm và gia cầm duy trì 336 triệu quả trứng/năm. Kế hoạch sẽ cần số vốn đầu tư khoảng hơn 1.500 tỉ đồng. Dự báo năm 2030, doanh thu của HPA đạt trên 12.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.750 tỉ đồng, ROE duy trì trên 25%.

Bà Nguyễn Thảo Vy, Trưởng phòng cao cấp bộ phận nghiên cứu và phân tích - Công ty CP CK VietCap đánh giá: Cổ phiếu HPA chính là cơ hội đầu tư khác biệt và có nhiều lợi thế vượt trội.

Cụ thể, vốn hoá thị trường hiện chiếm hơn phân nửa là nhóm ngành tài chính và bất động sản. Nhóm ngành hàng tiêu chùng chỉ chỉ chiếm 10%, trong đó sản phẩm nông nghiệp chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Trong bối cảnh đó, HPA đem đến sự đa dạng cho thị trường, mang lại nhiều lựa chọn hơn cho nhà đầu tư. Đây cũng là cơ hội đầu tư IPO vào một doanh nghiệp hiếm hoi không thuộc nhóm tài chính trong năm 2025, phù hợp với các nhà đầu tư muốn mở rộng danh mục và sở hữu khoản đầu tư đột phá trên thị trường.

Bên cạnh đó, HPA có tư duy làm thép trong nông nghiệp. Có thể nhận thấy rõ sự chỉn chu, nghiêm túc, bài bản và chuyển nghiệp của tập đoàn thép hàng đầu Việt Nam được kết tinh tại HPA. Điều đó thể hiện qua mô hình tự chủ nguồn giống, kiểm soát chặt chẽ quy trình chăn nuôi để đảm bảo chất lượng và tối ưu giá; kiểm soát an toàn sinh học và dịch bệnh nghiêm ngặt đảm bảo sự an toàn, ổn định, chất lượng và năng suất của đàn heo. Đây là 2 yếu tố quan trọng nhất để doanh nghiệp giữ dược lợi thế cạnh tranh trong dài hạn.

Bà Nguyễn Thảo Vy cũng chỉ thêm các yếu tố như: HPA vẫn phát triển đàn heo khi thị trường trầm lắng, đặt nền tảng cho tăng trưởng lợi nhuận trong các chu kỳ tăng giá. Đây là minh chứng tư duy kinh doanh nhạy bén, qua đó tối ưu được lợi nhuận cho cổ đông; HPA dẫn đầu về ROE so với các công ty cùng ngành, nhờ biên lợi nhuận vượt trội, hiệu quả hoạt động tốt dù có đòn bẩy thấp; HPA có định giá hấp dẫn, xét đến các chỉ số tài chính vượt trội của công ty khi so với các doanh nghiệp cùng ngành. Ngoài ra, các giao dịch tương tự với mức P/E cao cho thấy tiềm năng tăng trưởng và định giá hấp dẫn.

"Cuối cùng là công ty có mức tỷ suất cổ tức tiền mặt rất cao. Trong vòng 12 tháng tới dự kiến ở mức 9,2%, tại mức giá IPO 41.900 đồng/cổ phiếu. Đây là mức rất hấp dẫn" - đại diện Vietcap nhìn nhận.



