Theo ước tính từ nền tảng phân tích của Wichart, tổng dư nợ margin (cho vay ký quỹ) của 72 công ty chứng khoán tính đến cuối quý 3/2025 đạt hơn 367.000 tỉ đồng, tăng 23% so với quý 2/2025 và tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất trong lịch sử, cho thấy mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính ngày càng lớn của nhà đầu tư cá nhân.

Công ty chứng khoán cho vay margin đạt kỷ lục ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong đó, có nhiều công ty chứng khoán cho vay với số tiền lớn như TCBS với hơn 40.874 tỉ đồng, tăng hơn 15.268 tỉ đồng so với cuối năm 2024. Kế đến là SSI cho vay margin đạt gần 38.781 tỉ đồng, tăng gần 17.000 tỉ đồng; VPBankS cho vay gần 26.664 tỉ đồng, tăng hơn 17.217 tỉ đồng; VPS cho vay đạt 22.036 tỉ đồng, tăng gần 9.830 tỉ đồng; HSC cho vay đạt 20.215 tỉ đồng...

Nếu xét về tỷ lệ cho vay ký quỹ được phép tối đa bằng hai lần vốn chủ sở hữu, một số công ty đã sử dụng gần hết phần "room" của mình. Chẳng hạn, công ty chứng khoán MBS với dư nợ cuối kỳ (theo giá gốc) đạt 14.512 tỉ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu gần 7.000 tỉ đồng, tương ứng khoảng 207% là đã hết "room". HSC cũng đang tiến sát giới hạn khi vốn chủ sở hữu gần như không thay đổi so với quý 2/2025, dẫn đến tỷ lệ cho vay còn lại chỉ khoảng 10%. Trong khi đó, VPS và VPBankS cũng lần lượt đạt khoảng 79% và 66%, cho thấy nhu cầu sử dụng đòn bẩy tài chính của nhà đầu tư tăng rất mạnh trong quý vừa qua. Trong khi đó, các công ty lớn như SSI, TCBS, VNDIRECT vẫn còn dư địa khá rộng, khi tỉ lệ cho vay margin chỉ dao động từ 35% đến 64%.

Cho vay margin là một trong những hoạt động mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn cho các công ty chứng khoán. Vì vậy để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, nhiều doanh nghiệp đã liên tiếp tăng vốn điều lệ. Chẳng hạn, SSI mới đây đã công bố kế hoạch phát hành 415,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ từ 20.779 tỉ đồng lên gần 25.000 tỉ đồng. Với giá bán 15.000 đồng một cổ phiếu, công ty dự kiến thu về khoảng 6.200 tỉ đồng, dùng để bổ sung vốn cho vay ký quỹ, đầu tư trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi.

Trước đó, TCBS đã hoàn tất đợt IPO bán ra 231,1 triệu cổ phiếu, với giá 46.800 đồng/cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 23.133 tỉ đồng. Thương vụ giúp công ty thu về khoảng 10.817 tỉ đồng, trong đó 70% nguồn vốn sẽ dành cho hoạt động tự doanh (đầu tư cổ phiếu, trái phiếu) và 30% được phân bổ cho vay margin. Tương tự VPBankS cũng chuẩn bị chào bán 375 triệu cổ phiếu, tương đương 25% vốn điều lệ, với giá tối thiểu 12.130 đồng/cổ phiếu. Sau phát hành, vốn của công ty dự kiến tăng từ 15.000 tỉ đồng lên 18.750 tỉ đồng...