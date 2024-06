TCBS đóng 1.283 tỉ đồng tiền thuế năm 2023, hoàn tất nộp bổ sung 3,38 tỉ đồng

Theo văn bản của Tổng cục Thuế ngày 14.6, TCBS hoàn tất nộp bổ sung X tỉ đồng tiền thuế vào ngân sách nhà nước, nâng tổng tiền thuế đã đóng năm 2023 lên 1.283 tỉ đồng.

Theo danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất (V.1000) trong năm 2022, do Tổng cục Thuế công bố hồi tháng 10.2023, TCBS thuộc Top 50 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam trong 3 năm liên tiếp 2020 - 2022. Tổng cục thuế cho biết 1.000 doanh nghiệp trong danh sách đóng góp 58% vào tổng thu ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhóm ngân hàng chiếm vị thế áp đảo trong danh sách nộp thuế nhiều nhất 2022. Cụ thể, trong Top 20 có 8 nhà băng xuất hiện trong danh sách, gồm Techcombank, công ty mẹ của TCBS.

Cùng trong giai đoạn 3 năm được ghi nhận nộp thuế lớn nhất Việt Nam, TCBS đặt mục tiêu tiên phong số hóa để tối ưu trải nghiệm của khách hàng.

TCBS theo đuổi mô hình kinh doanh khác biệt so với các công ty chứng khoán truyền thống là không có nhân viên môi giới mà đầu tư vào năng lực cốt lõi về fintech, tập trung vào trải nghiệm khách hàng. Việc triển khai chính sách miễn phí giao dịch Zero Fee, miễn phí chọn tài khoản số đẹp, cùng các chính sách giá vay ký quỹ hấp dẫn nhất thị trường chỉ từ 7,89%/năm cho khách hàng chưa từng phát sinh khoản vay tại TCBS đã giúp thị phần môi giới chứng khoán của Công ty tiếp tục tăng tốc ngoạn mục, leo lên top 3 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất đạt 6,56% trên sàn HoSE và top 2 (7,8%) trên sàn HNX. TCBS đứng đầu thị trường về dư nợ cho vay ký quỹ cuối quý 1/2024 với 19.087 tỉ đồng, tăng 107% so với cùng kỳ năm 2023.