Doanh nghiệp, cổ đông lớn tung tiền tỉ mua đỡ giá cổ phiếu

Một số doanh nghiệp và lãnh đạo, cổ đông lớn các công ty niêm yết đăng ký gom mua cổ phiếu trong bối cảnh nhà đầu tư đang giao dịch dè dặt và nhiều mã khá lình xình. Động thái này được xem là đỡ giá giúp cổ phiếu ổn định hơn. Chẳng hạn, bà Trịnh Khánh Linh, con gái ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán PC1) vừa đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu từ ngày 20.11 - 18.12. Sau giao dịch, bà Trịnh Khánh Linh dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,118%. Hiện cổ phiếu PC1 giao dịch xoay quanh 22.500 đồng thì bà Linh ước tính sẽ chi ra hơn 90 tỉ đồng để mua đủ lượng cổ phiếu đăng ký.

Một số doanh nghiệp, cổ đông lớn tung tiền tỉ gom mua cổ phiếu ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trước đó, Phó chủ tịch HĐQT công ty này là ông Phan Ngọc Hiếu đã mua vào thành công 8 triệu cổ phiếu PC1. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận trong hai ngày 16.9 và 18.9 với giá trị ước tính khoảng 200 tỉ đồng. Sau giao dịch thành công, ông Phan Ngọc Hiếu tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 2,24% và chính thức trở thành cổ đông của Tập đoàn PC1.

Đáng chú ý, Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán MWG) vừa có thông báo về việc mua lại cổ phiếu quỹ. Cụ thể, MWG dự kiến mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ với giá thấp hơn hoặc bằng giá tham chiếu + (giá tham chiếu x 50% biên độ dao động giá cổ phiếu). Giao dịch được thực hiện thông qua khớp lệnh, dự kiến từ ngày 19.11 đến 18.12. Tạm tính theo thị giá MWG là 83.000 đồng/cổ phiếu thì ước tính công ty cần chi khoảng 830 tỉ đồng để hoàn tất thương vụ trên. Nguồn vốn thực hiện mua lại được trích từ nguồn vốn tự có, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Trong khi đó, Platinum Victory Pte. Ltd thông báo giao dịch gom mua cổ phiếu của Công ty CP Cơ Điện Lạnh (mã chứng khoán REE). Đây là hoạt động thường xuyên của cổ đông lớn này tại REE. Đợt này, Platinum Victory đăng ký mua hơn 18,11 triệu cổ phiếu REE từ ngày 17.11 - 16.12 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu mua hết khối lượng cổ phiếu đăng ký, cổ đông lớn này sẽ nâng số lượng cổ phiếu REE sở hữu lên hơn 243,6 triệu cổ phiếu, tương ứng chiếm 44,99% vốn điều lệ của REE. Cổ phiếu REE đang có giá 67.400 đồng và ước tính cổ đông ngoại sẽ chi ra hơn 1.220 tỉ đồng để hoàn tất thương vụ này. Bên cạnh REE, nhà đầu tư ngoại Platinum Victory Pte. Ltd cũng đăng ký mua gần 21 triệu cổ phiếu VNM của Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) từ ngày 18.11 - 17.12 theo khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Ước tính cổ đông lớn này phải chi ra hơn 1.270 tỉ đồng để gom đủ lượng cổ phiếu đăng ký và đưa số lượng sở hữu lên hơn 242,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 11,62% vốn tại Vinamilk...