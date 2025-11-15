Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chứng khoán

Hai cá nhân làm giá cổ phiếu PPT bị phạt 1,5 tỉ đồng mỗi người

Mai Phương
Mai Phương
15/11/2025 08:59 GMT+7

Hai cá nhân đã sử dụng 19 tài khoản khác nhau để làm giá cổ phiếu PPT và bị xử phạt hành chính với mức cao nhất.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi thao túng thị trường chứng khoán với cổ phiếu của Công ty CP Petro Times (mã chứng khoán PTT). Theo đó, xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Nhung (địa chỉ: Tiên Lãng, Hải Phòng) và bà Phạm Thị Hương (địa chỉ: xã Tiên Minh, Hải Phòng) mỗi người 1,5 tỉ đồng do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán (làm giá cổ phiếu). Đây là mức phạt hành chính cao nhất đối với cá nhân  làm giá cổ phiếu. 

Hai cá nhân làm giá cổ phiếu PPT bị phạt 1,5 tỉ đồng mỗi người- Ảnh 1.

Hai cá nhân làm giá cổ phiếu PTT bị xử phạt 1,5 tỉ đồng mỗi người

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong hơn 2 năm, từ ngày 17.6.2022 đến ngày 17.10.2024, bà Nguyễn Thị Nhung và bà Phạm Thị Hương đã sử dụng 19 tài khoản để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu PPT nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu này. Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của bà Nguyễn Thị Nhung và bà Phạm Thị Hương cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm đối với 2 cá nhân này, kể từ ngày 17.11.2025.

Song song, kết quả giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý cũng chỉ ra 15 cá nhân đã cho bà Nguyễn Thị Nhung và bà Phạm Thị Hương mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch dẫn đến hành vi làm giá cổ phiếu PPT. Theo đó, các cá nhân này bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 9 tháng, cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 17.11.2025.

Công ty CP Petro Times tiền thân là Công ty CP Thương mại vật tư Dầu khí Hải Phòng được thành lập vào ngày 13.10.2015 với hoạt động chính cung ứng các sản phẩm dầu khí. Đáng chú ý, ngày 17.6.2022 là ngày đầu tiên cổ phiếu PPT lên sàn chứng khoán, giao dịch tại UPCoM. Ngày 13.6.2023, cổ phiếu này hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM để chuyển sang niêm yết trên HNX. Như vậy, hai cá nhân nói trên đã tham gia làm giá cổ phiếu PPT ngay khi mã này lên giao dịch trên UPCoM lẫn sàn HNX. Cổ phiếu PPT tăng từ mức giá 9.100 đồng/cổ phiếu trong ngày đầu giao dịch trên UPCoM, đạt đỉnh cao nhất là 19.100 đồng/cổ phiếu vào cuối tháng 9.2022 và sau đó quay đầu lao dốc về vùng giá 9.000 đồng/cổ phiếu vào giữa năm 2024. Từ cuối năm 2024 đến nay cổ phiếu PPT đã phục hồi và hiện xoay quanh 15.000 đồng/cổ phiếu...

