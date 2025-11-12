KOL, KOC phải xác minh thông tin, nêu rõ ràng quảng cáo

Quốc hội đã thông qua luật Quảng cáo sửa đổi năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1.1.2026. Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang chủ trì lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật. Luật Quảng cáo 2025 được đánh dấu là bước ngoặt trong quản lý hoạt động quảng cáo, đặc biệt là trên không gian mạng và với người có ảnh hưởng (KOL, KOC, influencer).

Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tọa đàm "Luật Quảng cáo 2025: Những điểm mới cho doanh nghiệp, KOL và các nền tảng số" ẢNH: PLO

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Nguyễn Thái Bình, Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM cho biết: Trong thời đại thông tin lan tỏa mọi nơi, hoạt động quảng cáo đang chuyển dịch mạnh từ kênh truyền thống sang không gian số - nơi mỗi dòng nội dung, mỗi đoạn video đều có thể tác động đến hàng triệu người. Đáng chú ý, với luật Quảng cáo 2025, lần đầu tiên xuất hiện khái niệm “người chuyển tải sản phẩm quảng cáo”, đặt KOL, KOC và influencer vào khung pháp lý rõ ràng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình áp dụng luật sẽ phát sinh nhiều vướng mắc do chính sách này tác động trực tiếp đến hàng trăm nghìn chủ thể, từ các thương hiệu, doanh nghiệp nhỏ, nhà sáng tạo nội dung đến các nền tảng xuyên biên giới.

Cụ thể, bà Phạm Đắc Mỵ Trân - quyền Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở VH-TT TP.HCM đã làm rõ những điểm mới của luật Quảng cáo 2025. Đó là việc xác định rõ trách nhiệm của người nổi tiếng/người có ảnh hưởng khi tham gia quảng cáo. Nếu các cá nhân này tham gia quảng cáo sai sự thật, gây thiệt hại, họ có thể bị xử phạt, buộc cải chính hoặc bồi thường. Luật cũng yêu cầu KOL phải xác minh thông tin, chịu trách nhiệm nếu quảng cáo sai và phải công khai việc quảng cáo, siết chặt hình thức quảng cáo ngầm (không phân biệt rõ nội dung quảng cáo và thông thường). Bên cạnh đó, phạm vi của quảng cáo cũng được mở rộng, bao gồm cả hoạt động trên mạng xã hội, livestream và các nền tảng số. Các nền tảng này sẽ có trách nhiệm lớn hơn, phải phân biệt nội dung quảng cáo với nội dung thường và phối hợp gỡ bỏ quảng cáo vi phạm trong thời hạn ngắn. Hay một điểm mới nữa là doanh nghiệp/đơn vị thực hiện quảng cáo sẽ không đặt sản phẩm quảng cáo vào trong, bên cạnh, liền sau hoặc trước nội dung vi phạm pháp luật và không quảng cáo trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến, nền tảng số vi phạm pháp luật... Ví dụ thực tế là mới đây, có một ca sĩ vừa bị xử phạt vì trong MV có xuất hiện "ngầm" về quảng cáo cá độ.

Bà khuyến nghị, trong các chiến dịch quảng cáo sử dụng người nổi tiếng hoặc influencer, từ 2026 cần đảm bảo người này đã xác minh thông tin, quảng cáo được gắn nhãn rõ "quảng cáo" hoặc "tài trợ". Khi sử dụng mạng xã hội, livestream, nền tảng số, nội dung quảng cáo phải phân biệt rõ với nội dung thường và nền tảng cần có công cụ cho người xem tắt hoặc báo cáo. Với quảng cáo ngoài trời, báo chí, truyền hình, cần kiểm soát thời lượng/diện tích như quy định mới để tránh vi phạm. Khi sản phẩm là "nhóm đặc biệt" (thực phẩm chức năng, dịch vụ y tế, mỹ phẩm) thì quy định chuyên ngành vẫn rất quan trọng...