KOL cần học cách chịu trách nhiệm

Tham luận tại Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" hôm 18.8 vừa qua, đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL) cho rằng KOL là những cá nhân có sức ảnh hưởng rộng lớn, do đó cũng phải có trách nhiệm xã hội tương xứng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều KOL từng dính lùm xùm về phát ngôn lệch chuẩn, quảng cáo sai sự thật, hay thậm chí vướng lao lý vẫn có thể trở lại với sự tung hô từ một bộ phận công chúng. Điều này không chỉ làm lệch lạc giá trị xã hội mà còn bất công đối với những nghệ sĩ, người nổi tiếng sống đúng chuẩn mực.

Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia cho thấy không phải ngẫu nhiên mà cơ chế "phong sát" như ở Trung Quốc được áp dụng quyết liệt. Một ngôi sao vướng bê bối có thể bị cấm sóng trong nhiều năm, thậm chí vĩnh viễn. Động thái nghiêm khắc này đã tạo ra sức răn đe rõ rệt, buộc giới nghệ sĩ và KOL phải cân nhắc với mỗi hành động, mỗi phát ngôn.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc áp dụng cách tiếp cận mềm dẻo hơn nhưng cũng rất hiệu quả. Không phải nhà nước mà chính các đài truyền hình, công ty giải trí và truyền thông đồng loạt "tẩy chay" nhân vật vi phạm. Cơ chế này đã được duy trì hơn 15 năm, góp phần xây dựng nền công nghiệp giải trí kỷ luật và văn minh.

Vì vậy chế tài mạnh tay là cần thiết để nhắc nhở rằng sức ảnh hưởng càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Khi KOL không có ý thức tự điều chỉnh, thì luật pháp và quy định xã hội phải đóng vai trò "hàng rào" để bảo vệ chuẩn mực chung.

Với bối cảnh Việt Nam, xây dựng quy định hạn chế sự xuất hiện của KOL, người nổi tiếng vi phạm cần sự phối hợp giữa nhiều bộ ngành; cần có chế tài đủ sức răn đe. Mặt khác, phải có lộ trình tuyên truyền, hướng dẫn để KOL hiểu rõ trách nhiệm của mình. Đồng thời, các doanh nghiệp, nhãn hàng cũng cần nâng cao ý thức trong việc lựa chọn gương mặt đại diện. Một thương hiệu sẽ khó giữ được uy tín nếu vẫn hợp tác với những KOL từng gây tranh cãi, làm mất lòng tin của công chúng.