Giải pháp không chỉ là… biển cấm

Có những mùa hè, khu vực suối Vũng Bọt - đầu nguồn sông Cu Đê (xã Hòa Bắc cũ, nay là P.Hải Vân) trở thành nỗi ám ảnh của nhiều gia đình khi có người thân không may bị đuối nước. Gần đây nhất, vào sáng 1.8 vừa qua, 2 sinh viên cùng 20 tuổi (trú TP.Đà Nẵng) bị trượt chân, mất tích khi đang lội suối. Lực lượng chức năng đã tìm kiếm và vớt được thi thể 2 nạn nhân vào khoảng 10 giờ cùng ngày. Tính sơ bộ, trong khoảng 10 năm qua, suối Vũng Bọt đã cướp đi sinh mạng của gần 10 người.

UBND TP.Đà Nẵng ghi nhận, qua theo dõi thực tế, đây là một điểm du lịch tự phát thu hút sự quan tâm và tìm đến khám phá của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Thời gian qua, chính quyền địa phương cũng triển khai một số biện pháp để bảo vệ, ngăn chặn, tuy nhiên vẫn liên tục xảy ra nhiều tai nạn thương tâm. Điều đáng nói, mặc dù nguy cơ đuối nước tiềm ẩn tại Vũng Bọt đã được tuyên truyền rộng rãi và ngay cả khi đến nơi, người dân cũng dễ dàng thấy những tấm biển cảnh báo đỏ chót... nhưng đuối nước vẫn xảy ra. Theo nhận định của nhiều người, sự chủ quan và thiếu kỹ năng xử lý tình huống dưới nước … là một trong những nguyên nhân dẫn đến những vụ chết đuối tại Vũng Bọt.

Ngày 13.8 vừa qua, UBND TP.Đà Nẵng có công văn yêu cầu các sở, ngành và UBND phường, xã tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn tại khu vực Vũng Bọt và các điểm có nguy cơ đuối nước. Các địa phương phải rà soát, triển khai giải pháp phòng chống đuối nước hiệu quả. Ngành công an, giáo dục và du lịch được yêu cầu phối hợp hướng dẫn, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, đặc biệt cho trẻ em, học sinh, sinh viên… Việc tăng cường chống đuối nước là cần thiết, nhưng các ngành chức năng Đà Nẵng cần có chiến lược quản lý các khu vực sông, suối có cảnh quan đẹp, có thể thu hút người dân và du khách vào mỗi dịp hè.

Với Vũng Bọt, cần quy hoạch thành một khu tắm suối an toàn, có lực lượng cứu hộ thường trực, bắt buộc trang bị áo phao và phân định rõ ràng vùng nông sâu. Như vậy, du khách và người dân vừa được tắm mát, chiêm ngưỡng cảnh đẹp vừa yên tâm vì có sự giám sát bảo đảm an toàn. Một chiến lược quản lý an toàn chủ động sẽ "biến nguy thành cơ", qua đó vừa khai thác được tài sản thiên nhiên sông, suối vừa tạo thêm không gian thư giãn cho cộng đồng.