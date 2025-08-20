Mạnh tay dẹp KOL 'ngáo quyền lực'

Như Thanh Niên thông tin, sáng 18.8, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an tổ chức Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", quy tụ hơn 300 người có sức ảnh hưởng (KOL) trên mạng xã hội.

Nhiều bạn trẻ ảo tưởng về ảnh hưởng bản thân khi trở thành KOL ẢNH: PHÁT TIẾN TẠO BẰNG AI

Tham luận tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Cục phó Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL), tập trung vào góc nhìn quản lý và các chế tài đối với KOL.

Theo bà Huyền, nước ta hiện nay chưa có các quy định cụ thể về quản lý KOL sao cho hiệu quả, trong khi đã có nhiều KOL vi phạm pháp luật, đạo đức, trái thuần phong mỹ tục. Do vậy cần có chế tài quản lý và xử lý nghiêm sai phạm của các KOL, thậm chí là áp dụng biện pháp hạn chế biểu diễn, sự xuất hiện trên truyền thông của người vi phạm, gây tác động xấu đến xã hội.

Bà Huyền cho rằng, KOL là người nổi tiếng, có tác động đến xã hội, được nhiều người yêu quý nên cần phải có ý thức, trách nhiệm với xã hội; cần có quy tắc về việc người nổi tiếng tự do sáng tạo nội dung như thế nào, cái gì được phép, cái gì không được phép.

Xử nghiêm nếu vi phạm

Phản hồi thông tin trên, đa số bạn đọc (BĐ) Thanh Niên đồng tình và ủng hộ đề xuất này. "Theo tôi, đây là biện pháp mang tính răn đe mạnh mẽ. Ngoài việc chịu phạt hành chính, KOL nếu vi phạm sẽ đối mặt với một hình phạt vô hình nhưng nặng nề hơn rất nhiều: đó là lệnh cấm sóng, hạn chế xuất hiện. Hậu quả này sẽ trực tiếp tác động đến công việc và nguồn thu nhập, buộc họ phải thận trọng hơn trong việc tuân thủ pháp luật, bởi danh tiếng và sự nghiệp của họ đang bị đe dọa", BĐ Hoàng Vương nêu.

Cùng quan điểm, BĐ Đức Quyền cho rằng với sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ, hành vi vi phạm của KOL có thể gây ra những hệ lụy xấu, khiến nhiều người ngộ nhận hoặc bắt chước. "Chính vì thế, các cơ quan chức năng cần áp dụng biện pháp cấm sóng và hạn chế xuất hiện, không chỉ để xử lý hành vi vi phạm mà còn nhằm gửi đi một thông điệp răn đe mạnh mẽ, qua đó định hướng lại nhận thức và hành vi của xã hội", BĐ này ý kiến thêm.

BĐ Huỳnh Dũng bình luận: "Giới trẻ thường coi người nổi tiếng là hình mẫu để noi theo, việc hạn chế sự xuất hiện của những KOL vi phạm pháp luật là biện pháp hiệu quả để bảo vệ các giá trị đạo đức xã hội và ngăn chặn những tác động tiêu cực đến thế hệ trẻ. Hơn nữa, để tạo môi trường lành mạnh, khán giả cũng cần chủ động lên tiếng, kiên quyết quay lưng với những người của công chúng có hành vi sai lệch hoặc vi phạm chuẩn mực đạo đức".

Cần khung pháp lý rõ ràng

Ủng hộ cơ quan chức năng mạnh tay với KOL "ngáo quyền lực", tuy nhiên nhiều ý kiến cũng đề nghị các cơ quan quản lý xây dựng khung pháp lý rõ ràng. "Để giải quyết tận gốc vấn đề này, các cơ quan quản lý cần xây dựng một khung pháp lý rõ ràng, chi tiết. Thay vì các quy định mang tính chung chung, cần phải có những điều khoản rõ ràng, cụ thể hóa từng hành vi vi phạm, phân loại mức độ và đưa ra hình thức xử lý tương xứng. Chỉ khi có được sự rõ ràng này, việc áp dụng mới không còn mang tính chủ quan, từ đó tạo ra môi trường công bằng cho tất cả mọi người", BĐ Viết Trường góp ý.

BĐ Phong Le cho rằng để quản lý hiệu quả vấn đề trên, sự phối hợp liên ngành là yếu tố then chốt. "Theo đó, Bộ VH-TT-DL sẽ cùng Bộ Công an, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đóng vai trò chủ chốt. Các cơ quan này cần phối hợp thật chặt chẽ trong việc xử lý các vụ việc, nhằm tạo ra sự đồng bộ, tránh tình trạng "trống đánh xuôi kèn thổi ngược", gây khó khăn cho việc quản lý", BĐ đề nghị.

"Giải quyết vấn đề này đòi hỏi sự chung tay từ nhiều phía, không chỉ riêng các cơ quan quản lý. Các công ty chủ quản và nhãn hàng cần đóng vai trò quan trọng trong việc "thanh lọc" thị trường. Họ phải có trách nhiệm cao hơn trong việc lựa chọn người đại diện và cần đưa ra các điều khoản chặt chẽ ngay từ trong hợp đồng. Hợp đồng giữa nhãn hàng và người nổi tiếng phải quy định rõ ràng về trách nhiệm cũng như các hình thức xử phạt nếu xảy ra vi phạm, đảm bảo rằng mọi hành vi thiếu chuẩn mực đều phải đối mặt với hậu quả nghiêm khắc", BĐ Nguyễn Sáng nêu quan điểm.