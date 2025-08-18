Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đừng để tái diễn 'cái chết mưa' ở Đà Lạt

Quốc Hanh
Quốc Hanh
18/08/2025 08:27 GMT+7

Vụ sạt nền đất quán cà phê ở P.Xuân Trường - Đà Lạt (địa bàn TP.Đà Lạt cũ), tỉnh Lâm Đồng cướp đi sinh mạng hai người còn rất trẻ, là một cảnh báo quá đắt giá.

Đây không phải lần đầu, trên địa bàn TP.Đà Lạt cũ xảy ra tai nạn tương tự. Nhiều năm gần đây, "thành phố ngàn hoa" thường phải hứng chịu tình trạng ngập lụt, sạt lở đất liên miên, gây thương vong và chưa thấy dấu hiệu chấm dứt.

Nguyên nhân đã được các cơ quan chuyên môn và chuyên gia quy hoạch chỉ ra nhiều lần: đó là quy hoạch xây dựng bị phá vỡ; nhà cửa, quán xá mọc lên ở những vị trí chân taluy, sườn đồi không đảm bảo an toàn; hệ thống thoát nước không được thiết kế, duy tu phù hợp với địa hình đồi dốc; và đặc biệt là tình trạng "xẻ đồi" để xây dựng trái phép vẫn còn diễn ra.

Sau mỗi lần sạt lở hoặc xảy ra sự cố như vừa qua, chúng ta lại giật mình khắc phục, gia cố, nhưng tình trạng nêu trên không được xử lý hiệu quả. Vẫn còn những công trình xây dựng không tuân thủ quy định pháp luật, có những nơi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao vẫn cho tồn tại công trình, trong khi khâu kiểm tra, giám sát thiếu chặt chẽ, có lỗ hổng.

Giải pháp để chấm dứt tình trạng sạt lở, ngập lụt không thể chỉ dừng ở "đã khẩn trương khắc phục hậu quả". Các phường thuộc TP.Đà Lạt cũ cần một cuộc rà soát toàn diện các công trình nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, kiên quyết di dời hoặc tháo dỡ và "đã nói là làm, làm có sản phẩm, rõ người rõ việc".

Mặt khác, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cần thiết lập cơ chế cảnh báo sớm và có kịch bản ứng phó chủ động, không để tình trạng "trở tay không kịp". Song song đó, cần xử lý nghiêm tình trạng cán bộ buông lỏng quản lý về xây dựng, xử lý người đứng đầu và chủ công trình bất chấp nguy hiểm theo luật định.

Phải làm cho người dân thay đổi thói quen "thấy chỗ trống là xây". Mọi hành vi xây dựng ở khu vực không đảm bảo an toàn đều là đánh cược với sinh mạng con người.

Vụ việc ở Xuân Trường vừa qua không thể khép lại mà không có "địa chỉ" chịu trách nhiệm. Nếu không hành động kiên quyết thì câu hỏi "vì sao Đà Lạt cứ mưa là sạt lở, ngập lụt?" sẽ còn lặp lại, và cái giá phải trả sẽ rất đắt.

