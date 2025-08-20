Năm 2017, tại khu "đất vàng" trên đường Đồng Khởi thuộc P.Tam Hiệp (tỉnh Đồng Nai) mọc lên một trung tâm hội nghị tổ chức sự kiện (khu A) hết sức hoành tráng với quy mô 4 tầng lầu và 1 tầng hầm, với diện tích xây dựng khoảng 3.500 m2; một trung tâm thương mại dịch vụ (khu B) với quy mô 5 tầng lầu, 1 tầng hầm.

Trong đó, tòa nhà chính của khu B đã đổ bê tông cốt thép tầng 1 với diện tích xây dựng trên 4.300 m2. Riêng khối văn phòng kết hợp căn hộ cao cấp với quy hoạch 12 - 14 tầng lầu và 2 tầng hầm (khu C) chưa được triển khai. Đến năm 2019, cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai phát hiện khu A và khu B đều chưa có giấy phép xây dựng nên đã yêu cầu đình chỉ, vận động chủ đầu tư tháo dỡ.

Sau gần 6 năm, rất nhiều cuộc họp với nhiều hướng xử lý cũng được đưa ra, nhưng kết luận của cơ quan chức năng vẫn buộc chủ đầu tư tự tháo dỡ công trình.

Theo cơ quan chức năng, khu đất trên là đất công, được UBND tỉnh Đồng Nai cho Công ty cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai thuê để sử dụng vào mục đích văn phòng và nhà xưởng sản xuất (đã cấp chủ quyền vào năm 2002). Tuy nhiên, qua rà soát, xác định công ty đã không sử dụng đất đúng mục đích thuê đất, mà tự ý xây dựng dự án khi chưa được cho phép.

Trước đó, ngày 12.8, UBND P.Phước Tân tiếp tục triển khai thực hiện cưỡng chế đợt 2 (đến hết ngày 26.8.2025) và buộc 8 trường hợp phải tháo dỡ 11 công trình với diện tích trên 10,4 ha (đợt 1 thực hiện từ ngày 1.8 đối với 4 cơ sở). Đây là những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất tại cụm công nghiệp "lụi" rộng 72 ha mà Báo Thanh Niên đã phản ánh từ năm 2018.

Hiện nay, tại Đồng Nai, việc xử lý các công trình xây dựng trái phép đang được cơ quan chức năng triển khai một cách quyết liệt, dù quá trình này kéo dài. Tuy nhiên, "muộn còn hơn không"... dù cho quá trình tháo dỡ có kéo dài và gặp không ít khó khăn từ nhiều phía...