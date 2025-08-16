Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng Nai: Lại nóng chuyện xây dựng trái phép ở Trảng Dài

Lê Lâm
Lê Lâm
16/08/2025 17:40 GMT+7

UBND P.Trảng Dài (Đồng Nai) vừa tiến hành xử lý hơn 40 trường hợp xây dựng trái phép trên địa bàn. Chủ tịch phường gửi thư ngỏ kêu gọi người dân chung tay giám sát, quản lý trật tự xây dựng.

Ngày 16.8, UBND P.Trảng Dài (Đồng Nai) cho biết vừa tiến hành xử lý hơn 40 trường hợp xây dựng trái phép thuộc địa bàn P.Trảng Dài cũ (hiện P.Trảng Dài mới sáp nhập thêm xã Thiện Tân thuộc H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai cũ).

Đồng Nai: Ồ ạt xây dựng trái phép trong lúc chính quyền tổ chức Đại hội- Ảnh 1.

Công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thuộc tờ 18, thửa số 66, KP.4, P.Trảng Dài (Đồng Nai)

ẢNH: .HK

UBND P.Trảng Dài cho biết trong thời gian chính quyền địa phương chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ, một số hộ dân đã lợi dụng để sửa chữa, cải tạo và xây dựng nhà ở mới không có giấy phép. Ngay sau đại hội, chính quyền phường đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phối hợp cùng các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện 3 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp (tờ 18, thửa 66, KP4; tờ 5, thửa 211, KP4C; tờ 15, thửa 96, KP4A) và yêu cầu chủ hộ tự tháo dỡ; đồng thời có 40 trường hợp được yêu cầu tạm dừng sửa chữa để hoàn tất thủ tục xin cấp phép xây dựng.

Với các trường hợp chỉ sửa chữa nhỏ, không thay đổi kết cấu, chính quyền đã tuyên truyền, hướng dẫn để người dân thực hiện đúng quy định.

Chủ tịch phường kêu gọi người dân cùng giám sát

Cùng ngày, Chủ tịch UBND P.Trảng Dài Nguyễn Đình Kiên đã gửi thư ngỏ kêu gọi người dân trên toàn phường chung tay giám sát, quản lý trật tự xây dựng.

Đồng Nai: Ồ ạt xây dựng trái phép trong lúc chính quyền tổ chức Đại hội- Ảnh 2.

Chính quyền P.Trảng Dài đã yêu cầu các chủ nhà tự nguyện tháo dỡ đối với 3 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

ẢNH: H.K

UBND P.Trảng Dài cho biết, sau khi triển khai mô hình chính quyền 2 cấp từ 1.7, tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực, vi phạm giảm rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích, gây ảnh hưởng phát triển chung.

Chính quyền kêu gọi người dân làm “cánh tay nối dài”, cung cấp thông tin khi phát hiện vi phạm, cam kết xử lý nghiêm, dứt điểm.

Trảng Dài (cũ) rộng gần 1.500 ha, dân số khoảng 120.000 người, lâu nay là “điểm nóng” xây dựng trái phép của TP.Biên Hòa.

Không để xây dựng trái phép hoàn thiện rồi mới xử lý

Ngày 25.7, Ban Thường vụ Đảng ủy P.Trảng Dài ban hành Chỉ thị số 01 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý trật tự đô thị, đất đai và xây dựng trên địa bàn.

Chỉ thị nhằm chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước, đặc biệt trong giai đoạn chuyển tiếp vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, ngăn chặn tình trạng tổ chức, cá nhân lợi dụng thời điểm này để lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép, gây mất trật tự đô thị.

Đồng Nai: Ồ ạt xây dựng trái phép trong lúc chính quyền tổ chức Đại hội- Ảnh 3.

Chính quyền P.Trảng Dài kiên quyết xử lý vi phạm xây dựng ngay từ đầu

ẢNH: H.K

Chỉ thị yêu cầu UBND P.Trảng Dài phân công rõ trách nhiệm từng cán bộ, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ đầu, không để hình thành công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất công, hành lang bảo vệ sông, suối. Giấy phép xây dựng và danh sách vi phạm phải công khai để dân giám sát.

Phường phải quản lý chặt đất công, đề xuất bổ sung hạ tầng dân cư (trường học, công viên, y tế, văn hóa…) vào kế hoạch đầu tư 2026 - 2030; không để nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục.

Cá nhân, tổ chức buông lỏng quản lý, bao che vi phạm sẽ bị xử lý. Đồng thời, công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và để HĐND phường giám sát chặt việc thực hiện.

Chủ tịch UBND P.Trảng Dài (cũ) bị khởi tố cùng 4 cán bộ trật tự đô thị

Đồng Nai: Ồ ạt xây dựng trái phép trong lúc chính quyền tổ chức Đại hội- Ảnh 4.

6 bị can tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Ngày 27.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Dân, Chủ tịch UBND P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa, Đồng Nai cũ) về tội "nhận hối lộ".

4 cán bộ thuộc tổ quản lý đô thị P.Trảng Dài cũ : gồm Phạm Văn Tú (39 tuổi); Trần Đình Hoài (39 tuổi); Trần Văn Tuấn (36 tuổi), Trần Đình Hưng (32 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội trên. Ngoài ra, cơ quan công an còn khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Bá Thanh (37 tuổi) và Nguyễn Văn Vinh (44 tuổi, cùng ngụ P.Trảng Dài) về tội "môi giới hối lộ".

Theo điều tra ban đầu, các bị can trên đã nhận tiền để không kiểm tra, không lập biên bản vi phạm, không buộc ngừng xây dựng hoặc buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên địa bàn.


Tin liên quan

Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vụ bắt khẩn cấp Chủ tịch UBND P.Trảng Dài

Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vụ bắt khẩn cấp Chủ tịch UBND P.Trảng Dài

Chủ tịch UBND P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cùng 2 cán bộ phường bị bắt khẩn cấp do có liên quan đến việc 'bảo kê' xây dựng trái phép.

Phường xin ý kiến xử lý 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' xây dựng trái phép

Vụ xây dựng trái phép 680 căn nhà ở Đồng Nai: 7 bị cáo hầu tòa

Khám phá thêm chủ đề

xây dựng trái phép Đất công Trảng Dài Đồng Nai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận