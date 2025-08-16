Đồng Nai: Lại nóng chuyện xây dựng trái phép ở Trảng Dài

Ngày 16.8, UBND P.Trảng Dài (Đồng Nai) cho biết vừa tiến hành xử lý hơn 40 trường hợp xây dựng trái phép thuộc địa bàn P.Trảng Dài cũ (hiện P.Trảng Dài mới sáp nhập thêm xã Thiện Tân thuộc H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai cũ).

Công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thuộc tờ 18, thửa số 66, KP.4, P.Trảng Dài (Đồng Nai) ẢNH: .HK

UBND P.Trảng Dài cho biết trong thời gian chính quyền địa phương chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ, một số hộ dân đã lợi dụng để sửa chữa, cải tạo và xây dựng nhà ở mới không có giấy phép. Ngay sau đại hội, chính quyền phường đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phối hợp cùng các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện 3 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp (tờ 18, thửa 66, KP4; tờ 5, thửa 211, KP4C; tờ 15, thửa 96, KP4A) và yêu cầu chủ hộ tự tháo dỡ; đồng thời có 40 trường hợp được yêu cầu tạm dừng sửa chữa để hoàn tất thủ tục xin cấp phép xây dựng.

Với các trường hợp chỉ sửa chữa nhỏ, không thay đổi kết cấu, chính quyền đã tuyên truyền, hướng dẫn để người dân thực hiện đúng quy định.

Chủ tịch phường kêu gọi người dân cùng giám sát

Cùng ngày, Chủ tịch UBND P.Trảng Dài Nguyễn Đình Kiên đã gửi thư ngỏ kêu gọi người dân trên toàn phường chung tay giám sát, quản lý trật tự xây dựng.

Chính quyền P.Trảng Dài đã yêu cầu các chủ nhà tự nguyện tháo dỡ đối với 3 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ẢNH: H.K

UBND P.Trảng Dài cho biết, sau khi triển khai mô hình chính quyền 2 cấp từ 1.7, tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực, vi phạm giảm rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích, gây ảnh hưởng phát triển chung.

Chính quyền kêu gọi người dân làm “cánh tay nối dài”, cung cấp thông tin khi phát hiện vi phạm, cam kết xử lý nghiêm, dứt điểm.

Trảng Dài (cũ) rộng gần 1.500 ha, dân số khoảng 120.000 người, lâu nay là “điểm nóng” xây dựng trái phép của TP.Biên Hòa.

Không để xây dựng trái phép hoàn thiện rồi mới xử lý

Ngày 25.7, Ban Thường vụ Đảng ủy P.Trảng Dài ban hành Chỉ thị số 01 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý trật tự đô thị, đất đai và xây dựng trên địa bàn.

Chỉ thị nhằm chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước, đặc biệt trong giai đoạn chuyển tiếp vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, ngăn chặn tình trạng tổ chức, cá nhân lợi dụng thời điểm này để lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép, gây mất trật tự đô thị.

Chính quyền P.Trảng Dài kiên quyết xử lý vi phạm xây dựng ngay từ đầu ẢNH: H.K

Chỉ thị yêu cầu UBND P.Trảng Dài phân công rõ trách nhiệm từng cán bộ, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ đầu, không để hình thành công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất công, hành lang bảo vệ sông, suối. Giấy phép xây dựng và danh sách vi phạm phải công khai để dân giám sát.

Phường phải quản lý chặt đất công, đề xuất bổ sung hạ tầng dân cư (trường học, công viên, y tế, văn hóa…) vào kế hoạch đầu tư 2026 - 2030; không để nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục.

Cá nhân, tổ chức buông lỏng quản lý, bao che vi phạm sẽ bị xử lý. Đồng thời, công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và để HĐND phường giám sát chặt việc thực hiện.

Chủ tịch UBND P.Trảng Dài (cũ) bị khởi tố cùng 4 cán bộ trật tự đô thị 6 bị can tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI Ngày 27.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Dân, Chủ tịch UBND P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa, Đồng Nai cũ) về tội "nhận hối lộ". 4 cán bộ thuộc tổ quản lý đô thị P.Trảng Dài cũ : gồm Phạm Văn Tú (39 tuổi); Trần Đình Hoài (39 tuổi); Trần Văn Tuấn (36 tuổi), Trần Đình Hưng (32 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội trên. Ngoài ra, cơ quan công an còn khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Bá Thanh (37 tuổi) và Nguyễn Văn Vinh (44 tuổi, cùng ngụ P.Trảng Dài) về tội "môi giới hối lộ". Theo điều tra ban đầu, các bị can trên đã nhận tiền để không kiểm tra, không lập biên bản vi phạm, không buộc ngừng xây dựng hoặc buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên địa bàn.



