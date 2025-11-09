Meta thu về 16 tỉ USD mỗi năm từ quảng cáo lừa đảo

Giờ đây, một báo cáo mới đã làm sáng tỏ mức độ nghiêm trọng của vấn nạn này trên các nền tảng của Meta, đồng thời chỉ ra lý do tại sao công ty vẫn chưa kiểm soát được tình hình.

Càng nhiều lừa đảo, càng nhiều lợi nhuận cho Meta ẢNH: PHONEARENA

Theo tài liệu mà Reuters thu thập được, con số 16 tỉ USD chủ yếu đến từ các quảng cáo liên quan đến chương trình thương mại điện tử và đầu tư gian lận, sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp, cũng như các sản phẩm y tế bị cấm. Các nhà nghiên cứu tại Meta ước tính rằng các ứng dụng của họ liên quan đến 1/3 tổng số vụ lừa đảo thành công tại Mỹ.

Báo cáo nội bộ từ tháng 12.2024 cho biết người dùng đã phải đối mặt với khoảng 15 tỉ quảng cáo lừa đảo "rủi ro cao" mỗi ngày, trong đó Meta đã thu về khoảng 7 tỉ USD doanh thu hằng năm từ những quảng cáo này. Ngay cả khi có hệ thống cảnh báo gian lận, Meta cũng chỉ cấm các nhà quảng cáo nếu hệ thống tự động của họ chắc chắn 95% rằng hành vi gian lận đang diễn ra. Điều này có nghĩa, nếu hệ thống không hoàn toàn chắc chắn nhưng vẫn nghi ngờ, Meta sẽ không chặn quảng cáo mà chỉ áp dụng hình phạt tài chính.

Meta đang đánh đổi niềm tin lấy lợi nhuận

Các tài liệu kéo dài từ năm 2021 đến nay cho thấy Meta đã không thể ngăn chặn hàng loạt quảng cáo lừa đảo trong ít nhất ba năm qua, khiến hàng tỉ người dùng Facebook, Instagram và WhatsApp phải đối mặt với nguy cơ bị lừa đảo.

Một số quy trình cho phép những người vi phạm nhiều lần tiếp tục mua quảng cáo, với một "nhà quảng cáo nhỏ" có thể không bị chặn cho đến khi bị gắn cờ 8 lần, trong khi những nhà quảng cáo chi nhiều hơn có thể nhận được hơn 500 cảnh cáo trước khi bị xóa.

Người phát ngôn của Meta cho biết công ty đang "tích cực" xử lý các quảng cáo lừa đảo và cho rằng con số 10% là "thô thiển và bao hàm quá mức". Tuy nhiên, các tài liệu bị rò rỉ đã chỉ ra rằng Meta có thể chưa thực sự quyết liệt trong việc giải quyết vấn đề này.

Rõ ràng, người dùng cần được bảo vệ khỏi các vụ lừa đảo và áp lực quản lý mạnh mẽ hơn đối với các gã khổng lồ công nghệ như Meta và Google là điều cần thiết. Họ không thể tiếp tục coi gian lận là vấn đề phụ và việc bảo vệ người dùng cần phải được đặt lên hàng đầu.