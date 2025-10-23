NHNN cho rằng, trong bối cảnh hệ thống thanh toán Việt Nam phát triển nhanh hàng đầu khu vực, việc kiểm soát lừa đảo trở nên thách thức hơn bao giờ hết. Có những trường hợp tiền bị chuyển qua hơn 20 ngân hàng chỉ trong vài phút, khiến việc truy vết rất khó khăn. Hệ thống cảnh báo tài khoản gian lận (SIMO) của NHNN đã giúp ngăn chặn hơn 1.790 tỉ đồng giao dịch đáng ngờ, tránh thiệt hại cho 468.000 khách hàng chỉ sau 5 tháng thí điểm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tài khoản chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu và trách nhiệm pháp lý sẽ được xem xét nếu không cập nhật đầy đủ.

NHNN đề nghị cần tăng cường kiểm soát từ khâu mở tài khoản, mở ví đến giám sát giao dịch bất thường; tự động hóa quy trình phối hợp giữa các ngân hàng; xem xét thiết lập trung tâm điều phối chung để xử lý giao dịch nghi ngờ theo thời gian thực, kể cả ngoài giờ làm việc.

Hệ thống cảnh báo đã ngăn chặn hơn 1.790 tỉ đồng giao dịch đáng ngờ, lừa đảo ẢNH: NGỌC THẮNG

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) cuối tháng 9 đã ban hành Quyết định 71 về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn phối hợp hỗ trợ xử lý rủi ro đối với tài khoản, thẻ, đơn vị chấp nhận thanh toán liên quan đến giao dịch chuyển tiền, thanh toán nghi ngờ gian lận giả mạo, lừa đảo. Sổ tay hướng dẫn phối hợp hỗ trợ xử lý rủi ro đối với các giao dịch nghi ngờ gian lận, giả mạo, lừa đảo nhằm thống nhất quy trình phối hợp giữa các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính và trung gian thanh toán trong việc xử lý các giao dịch đáng ngờ. Sổ tay bao gồm 3 chương với 13 điều quy định nhận diện các trường hợp liên quan đến giao dịch nghi ngờ gian lận giả mạo, lừa đảo; nguyên tắc phối hợp…

TS Nguyễn Quốc Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng, để phối hợp xử lý giao dịch gian lận trong thời gian thực, các đơn vị chủ động và phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác phòng, chống gian lận, cử đầu mối tham gia "tổ phản ứng nhanh" 24/7 . Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường đầu mối phối hợp với cơ quan công an trong công tác xác minh, xử lý vụ việc.