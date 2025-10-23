Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Ngăn chặn hơn 1.790 tỉ đồng giao dịch đáng ngờ, lừa đảo

Thanh Xuân
Thanh Xuân
23/10/2025 14:51 GMT+7

Theo Ngân hàng Nhà nước, sau 5 tháng triển khai hệ thống cảnh báo tài khoản gian lận (SIMO), hệ thống đã giúp ngăn chặn hơn 1.790 tỉ đồng giao dịch đáng ngờ, tránh thiệt hại cho 468.000 khách hàng.

NHNN cho rằng, trong bối cảnh hệ thống thanh toán Việt Nam phát triển nhanh hàng đầu khu vực, việc kiểm soát lừa đảo trở nên thách thức hơn bao giờ hết. Có những trường hợp tiền bị chuyển qua hơn 20 ngân hàng chỉ trong vài phút, khiến việc truy vết rất khó khăn. Hệ thống cảnh báo tài khoản gian lận (SIMO) của NHNN đã giúp ngăn chặn hơn 1.790 tỉ đồng giao dịch đáng ngờ, tránh thiệt hại cho 468.000 khách hàng chỉ sau 5 tháng thí điểm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tài khoản chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu và trách nhiệm pháp lý sẽ được xem xét nếu không cập nhật đầy đủ.

NHNN đề nghị cần tăng cường kiểm soát từ khâu mở tài khoản, mở ví đến giám sát giao dịch bất thường; tự động hóa quy trình phối hợp giữa các ngân hàng; xem xét thiết lập trung tâm điều phối chung để xử lý giao dịch nghi ngờ theo thời gian thực, kể cả ngoài giờ làm việc.

Ngăn chặn hơn 1.790 tỉ đồng giao dịch đáng ngờ, lừa đảo- Ảnh 1.

Hệ thống cảnh báo đã ngăn chặn hơn 1.790 tỉ đồng giao dịch đáng ngờ, lừa đảo

ẢNH: NGỌC THẮNG

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) cuối tháng 9 đã ban hành Quyết định 71 về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn phối hợp hỗ trợ xử lý rủi ro đối với tài khoản, thẻ, đơn vị chấp nhận thanh toán liên quan đến giao dịch chuyển tiền, thanh toán nghi ngờ gian lận giả mạo, lừa đảo. Sổ tay hướng dẫn phối hợp hỗ trợ xử lý rủi ro đối với các giao dịch nghi ngờ gian lận, giả mạo, lừa đảo nhằm thống nhất quy trình phối hợp giữa các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính và trung gian thanh toán trong việc xử lý các giao dịch đáng ngờ. Sổ tay bao gồm 3 chương với 13 điều quy định nhận diện các trường hợp liên quan đến giao dịch nghi ngờ gian lận giả mạo, lừa đảo; nguyên tắc phối hợp…

TS Nguyễn Quốc Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng, để phối hợp xử lý giao dịch gian lận trong thời gian thực, các đơn vị chủ động và phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác phòng, chống gian lận, cử đầu mối tham gia "tổ phản ứng nhanh" 24/7 . Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường đầu mối phối hợp với cơ quan công an trong công tác xác minh, xử lý vụ việc.

Tin liên quan

Giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt thông tin thẻ

Giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt thông tin thẻ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) mới đưa ra khuyến cáo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt thông tin thẻ. Mặc dù 'chiêu' này đã có từ nhiều năm nay nhưng đang ngày diễn ra nhiều hơn với cách thức tinh vi.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

