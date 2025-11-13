Đề xuất có thêm hai loại hình quỹ đầu tư mới

Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến rộng rãi từ các đơn vị, tổ chức và cá nhân đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16.11.2020, hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Theo tờ trình của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc sửa đổi là yêu cầu cấp thiết nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Chính phủ về phát triển thị trường vốn, thúc đẩy ngành quản lý quỹ trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Trong dự thảo, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung hai loại hình quỹ mới và điều chỉnh hoạt động đầu tư của quỹ chỉ số nhằm đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường.

Sẽ có thêm hai loại hình quỹ đầu tư mới trên thị trường chứng khoán ẢNH: NGỌC THẮNG

Thứ nhất, bổ sung Quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng. Đây là quỹ đóng, đầu tư tối thiểu 65% giá trị tài sản ròng vào trái phiếu phát hành để phát triển hạ tầng, công cụ nợ Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi. Mục tiêu là huy động vốn trung - dài hạn cho các dự án hạ tầng, phù hợp với Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và huy động nguồn lực xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ hai là Quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ (MMF). Đây là quỹ mở, đầu tư tối thiểu 80% giá trị tài sản ròng vào tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, công cụ nợ Chính phủ và các tài sản thu nhập cố định ngắn hạn (dưới 12 tháng). Đây là mô hình quỹ phổ biến quốc tế, phù hợp với nhà đầu tư tìm kiếm sản phẩm thanh khoản cao, rủi ro thấp và lợi suất ổn định.

Dự thảo cũng bổ sung cơ chế phòng ngừa rủi ro cho quỹ chỉ số, quy định về xử lý sai lệch giữa danh mục quỹ và chỉ số tham chiếu, nhằm nâng cao tính minh bạch và tạo điều kiện phát triển các quỹ ETF nội địa - một cấu phần quan trọng của thị trường vốn hiện đại. Song song, dự thảo bổ sung cơ chế quản lý thanh khoản cho quỹ mở, cho phép công ty quản lý quỹ áp dụng các biện pháp linh hoạt như đáp ứng một phần lệnh bán, tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ hoặc áp dụng mức “phòng vệ thanh khoản”. Đây là các biện pháp được khuyến nghị bởi Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) nhằm hạn chế rủi ro hệ thống...