Khởi tố vụ án thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu API, IDJ, APS

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho hay nhận đã được thông báo từ Cơ quan an ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội. Theo đó, ngày 22.6, Cơ quan an ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty cổ phần Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương, Công ty cổ phần Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương và Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam”.

Khởi tố vụ án thao túng giá chứng khoán tại 3 công ty "họ" Apec NGỌC THẮNG

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương, Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương thực hiện công bố thông tin theo quy định và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc.

Công ty cổ phần Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương có mã cổ phiếu API đang niêm yết và giao dịch trên sàn Hà Nội với giá cuối ngày 23.6 là 12.600 đồng. Công ty cổ phần Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương có mã cổ phiếu APS cũng giao dịch trên sàn Hà Nội với giá 14.300 đồng. Tương tự, Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam có cổ phiếu IDJ giao dịch trên sàn Hà Nội có giá 13.200 đồng. Trên thị trường chứng khoán, API, IDJ hay APS được biết đến là các cổ phiếu thuộc “họ” Apec (Apec Group). Cả 3 cổ phiếu này đều đã tăng khá mạnh từ cuối tháng 3. Chỉ trong chưa đầy 3 tháng, API và IDJ đều đã tăng hơn 68% trong khi thị giá APS cũng tăng 53%. Nhưng đến giữa tháng 6 đã có một đợt bán mạnh...

Apec Group gồm một khối các doanh nghiệp thông qua sở hữu cổ phần, vốn góp hoặc liên kết khác có định hướng phát triển, đầu tư mạnh vào bất động sản nghỉ dưỡng... Hiện doanh nghiệp đang triển khai loạt dự án như: Apec Mandala Wyndham Mũi Né, Apec Diamond Park Lạng Sơn, Apec Golden Palace Lạng Sơn. Cuối năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã từng xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Apec Group 600 triệu đồng vì phát hành trái phiếu “chui”.