Một doanh nghiệp vốn điều lệ hơn 60 tỉ đồng muốn tăng lên gần 800 tỉ đồng

Theo đó, HTC Holding đề xuất đổi tên thành Công ty CP Nông nghiệp Á Châu (ASA), chuyển trụ sở chính về địa chỉ trong ngõ 63, phố Lâm Hạ, phường Bồ Đề (Q.Long Biên, Hà Nội). Đồng thời, công ty trình phương án chào bán thêm 72,6 triệu cổ phiếu. Nếu thành công, CET sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp 13 lần hiện tại, từ 60,5 tỉ đồng lên 786,5 tỉ đồng.

HTC Holding đưa ra kế hoạch tăng vốn điều lệ khủng NGỌC THẮNG

Cụ thể, công ty sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:12, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được mua 12 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Mục tiêu phát hành nhằm bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm việc mở rộng quy mô thông qua mua bán, sáp nhập các công ty mục tiêu... Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Nếu thành công thì quy mô tăng vốn trong một lần của công ty HTC Holding thuộc dạng lớn nhất trên thị trường chứng khoán.

Mới đây, công ty này ghi nhận sự xuất hiện của 2 cổ đông lớn, gồm Công ty CP Magnolia Investment (Magnolia Investment) và Công ty CP Đầu tư Vian Hà Nội (Vian Hà Nội), với tỷ lệ sở hữu lần lượt ở mức 21,49% và 16,53% vốn điều lệ. Hiện, Vian Hà Nội do ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bamboo Capital cùng 2 cá nhân khác góp vốn thành lập vào tháng 8.2021. Trong khi, Magnolia Investment do bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh (vợ của ông Nam) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật.



Tại Đại hội cổ đông năm nay, công ty cũng trình cổ đông xem xét việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông Nguyễn Thành Trung và Tạ Tiến Dũng, đồng thời bầu bổ sung tới 4 thành viên mới.



Năm 2022, công ty đạt doanh thu thuần gần 97,8 tỉ đồng, gấp 3,2 lần so với năm 2021 và lợi nhuận sau thuế 992,7 triệu đồng và không chia cổ tức. Năm 2023, công ty đưa ra chỉ tiêu kinh doanh với doanh thu thuần 150 tỉ đồng, tăng 53,38% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế 2,4 tỉ đồng, tăng mạnh 242% so với năm 2022.

Cổ phiếu CET hiện giao dịch trên sàn Hà Nội với mức 8.300 đồng, tăng gấp đôi trong thời gian 1 tháng.