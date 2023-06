Cổ phiếu giá 400 đồng, doanh nghiệp chia cổ tức gần 3.800 đồng

BCB thông báo ngày 23.6 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 37,562%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 3.756,2 đồng. Đáng chú ý, hiện cổ phiếu BCB đang giao dịch trên UPCoM chỉ có giá 400 đồng. Như vậy, cổ tức tiền mặt này cao hơn 9 lần giá cổ phiếu - là mức cổ tức cao nhất so với giá trên sàn chứng khoán.

Đồng thời, BCB còn thực hiện trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 14%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 14 cổ phiếu mới. Tổng lượng cổ phiếu mới phát hành là 700.000 đơn vị.

Với 5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ chi gần 19 tỉ đồng để trả cổ tức đợt này. Song song đó, nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng được trích gần 7 tỉ đồng từ quỹ đầu tư phát triển và hơn 94 triệu đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tới 31.12.2022. Sau khi hoàn tất trả cổ tức cho cổ đông, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cộng thêm trích lập các quỹ, BCB sẽ không còn lợi nhuận để lại.

Cổ tức tiền mặt chi trả năm 2022 là mức cao kỷ lục từ trước đến nay và cũng là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ.

Giá cổ phiếu BCB thuộc nhóm thấp nhất trên sàn chứng khoán khi duy trì ở mức 400 đồng/cổ phiếu từ tháng 5.2022 đến nay và cũng sau hơn 1 năm hoàn toàn không có giao dịch nào. Điều này có thể do cơ cấu cổ đông tương đối cô đặc của BCB. Hiện tại, tính tới hết năm 2022, Tổng công ty Đông Bắc có tỷ lệ sở hữu 51% cổ phần khi nắm 2,55 triệu cổ phiếu BCB, Công ty TNHH Xây dựng Quang Thành là cổ đông lớn thứ 2 với tỷ lệ sở hữu 20% (1 triệu cổ phiếu), sau đó là CTCP Xây dựng Thương mại và Du lịch Thố Huân sở hữu 11,46% vốn (573.100 cổ phiếu). Lượng cổ phiếu còn lại thuộc sở hữu của một số cá nhân khác.



Tiền thân là đội khai thác than số 1 được thành lập tháng 6.1996 trực thuộc Công ty Đông Bắc và được cổ phần hoá từ tháng 12.2017. Ngành nghề kinh doanh chính của BCB là khai thác và thu gom than cứng với địa bàn chính tại khu mỏ Nam Tràng Bạch. Năm 2022, công ty đạt doanh thu 1.263 tỉ đồng, tăng 10% so với năm 2021 và lợi nhuận sau thuế hơn 19,5 tỉ đồng, giảm 14% so với năm 2021.