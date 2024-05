Tập đoàn REE khai trương dự án bất động sản đầu tay tại Thái Bình

Dự án của REE góp phần tạo nên diện mạo mới cho khu đô thị trung tâm Thái Bình, đặc biệt trong giai đoạn tỉnh đạt được bước tiến vượt bậc về thu hút nguồn vốn FDI.

REE chứng minh năng lực bằng chất lượng công trình

Tập đoàn REE là một trong những công ty niêm yết sớm nhất trên sàn chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam. REE được biết đến với 4 nhóm ngành chủ lực gồm: Năng lượng, Cơ điện lạnh, Nước - Môi trường, và Bất động sản.

Sau hơn 1 năm triển khai, mới đây, trong mảng bất động sản, REE Land đã chính thức khai trương đưa vào vận hành dự án bất động sản cao cấp đầu tay, The Light Square, ngay trung tâm TP.Thái Bình. Dự án được kỳ vọng trở thành mô hình đô thị trung tâm kiểu mẫu, nâng cao chất lượng sống cho người dân thành phố, góp phần tạo nên diện mạo mới, thu hút khách tham quan, đặc biệt trong giai đoạn tỉnh đạt được bước tiến vượt bậc về thu hút nguồn vốn FDI.

Sự kiện khai trương có sự góp mặt của lãnh đạo địa phương, đơn vị thiết kế dự án Vertical Studio - top 10 công ty kiến trúc được vinh danh tại BCI Asia Vietnam Awards 2024; nhà thầu thi công xây dựng An Phú Gia; các đối tác Ngân hàng: VCB, SHB, BIDV, VPBank, Ocean Bank; các đối tác đại lý phân phối như: ERA, EXIMRS, DT Land, Thái Bình Land, City Home Land; và các khách hàng là cư dân tương lai của dự án.

Nghi thức cắt băng khánh thành Khai trương dự án The Light Square

Với quy mô lên đến gần 20.000m² nằm ngay tại 2 trục đường huyết mạch Lý Bôn và Trần Thái Tông, The Light Square là tổ hợp nhà phố quảng trường trung tâm tỉnh Thái Bình. Giai đoạn 1 của dự án gồm 45 sản phẩm nhà phố và biệt thự đối xứng nhau bởi Quảng trường ánh sáng rộng hơn 2.500m², bên dưới quảng trường là khu vực tầng hầm để xe sẵn sàng phục vụ nhu cầu đỗ xe của cư dân và khách đến tham quan mua sắm. Khối chung cư cao tầng sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2 của dự án.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Công ty TNHH Bất Động sản REE chia sẻ: "Với dự án The Light Square, REE Land đã gửi gắm tâm huyết trong từng chi tiết thiết kế kiến trúc, đến việc chọn lựa vật liệu hoàn thiện, toàn bộ hạ tầng đường và vỉa hè nội khu được lát đá tự nhiên sang trọng tạo điểm nhấn độc đáo. Tất cả đều với mục đích kiến tạo nên một khu dân cư hiện đại và đẳng cấp bậc nhất tại Thái Bình. REE Land tin tưởng cam kết The Light Square là một dự án bất động sản không chỉ sở hữu tiềm năng đầu tư, mà còn đảm bảo về chất lượng, lợi ích kinh tế, và bền vững tại TP.Thái Bình".

Ông Nguyễn Văn Khoa phát biểu tại sự kiện khai trương dự án The Light Square

Không chỉ chú trọng vào chất lượng công trình, REE Land còn hướng đến việc kiến tạo cộng đồng dân cư tinh anh khi kết hợp khu phố mua sắm (shophouse) ngay tại quảng trường ánh sáng với biểu tượng Khải Hoàn Môn và nhiều tiện ích nội khu như quảng trường ánh sáng, khu vui chơi, hầm đỗ xe cho cư dân,…

Theo đại diện đơn vị tổng thầu xây dựng An Phú Gia: "Có thể nói đây là dự án tiên phong tại Thái Bình được áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng và hoàn thiện cao đến như vậy, nhiều hạng mục vật liệu hoàn thiện được nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài theo chuẩn châu Âu để đảm bảo định hướng kiến trúc tân cổ điển, trường tồn với thời gian".

Với lợi thế vị trí đắc địa, cùng việc sở hữu cụm 4 tuyến phố khai thác 2 mặt tiền đường, The Light Square không chỉ hứa hẹn hội tụ nhiều thương hiệu thời trang, nhà hàng sang trọng, mà còn là lựa chọn hàng đầu của các trung tâm ngoại ngữ quốc tế, trụ sở văn phòng đại diện,… Sau khi đi vào vận hành, dự án sẽ trở thành điểm đến mua sắm, tham quan mới cho người dân tại Thái Bình và khu vực phía Bắc, từ đó tạo ra làn sóng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nâng cao tiềm năng tăng giá bất động sản khu vực trung tâm trong tương lai gần.

Chị Ngọc Mai, một khách hàng góp mặt tại sự kiện khai trương cũng chia sẻ: "Bước chân đến dự án mới thấy rõ sự khác biệt và giá trị của căn nhà mình sở hữu tại đây. Chủ đầu tư cũng hỗ trợ rất nhiệt tình cho chủ nhà trong công tác bàn giao và hoàn thiện".

Sổ hồng sẵn sàng cho cư dân tương lai

Không chỉ mang đến không gian sống hiện đại và chất lượng, The Light Square - Dự án Phát triển nhà ở thương mại khu dân cư phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình (Giai đoạn 1) còn là dự án bất động sản minh bạch và rõ ràng về mặt pháp lý, mang lại sự an tâm và tin cậy cho cư dân tương lai. Cụ thể, từ tháng 6.2024, khách hàng hoàn toàn có thể song song thực hiện công tác nhận nhà, thi công hoàn thiện nội thất và thủ tục nhận bàn giao sổ hồng. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp The Light Square trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình và nhà đầu tư tại Thái Bình.

Tại thời điểm khai trương, dự án cũng đã chào đón những cư dân đầu tiên của The Light Square, đánh dấu sự hình thành của cộng đồng dân cư tinh anh mới giữa trung tâm TP.Thái Bình.

Dự án The Light Square Thái Bình đã sẵn sàng đi vào vận hành