Lãnh đạo doanh nghiệp tung tiền tỉ gom cổ phiếu từ đầu năm

VN-Index sau Tết Ất Tỵ vẫn gia tăng và thị trường giao dịch tích cực với thanh khoản cao hơn trước tết. Lãnh đạo, cổ đông lớn một số doanh nghiệp cũng mạnh tay chi tiền tỉ đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu. Cụ thể, bà Phạm Thị Nhung, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc thường trực Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã chứng khoán VPB) vừa đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 6.2 - 7.3.

Tạm tính theo giá cổ phiếu VPB hiện ở mức 19.000 đồng, bà Phạm Thị Nhung sẽ phải chi ra khoảng 570 tỉ đồng để mua hết lượng cổ phiếu đã đăng ký. Nếu giao dịch thành công, Phó tổng giám đốc của VPBank sẽ nâng sở hữu từ 6,07 triệu cổ phiếu (tương đương 0,08% vốn) lên 36,07 triệu cổ phiếu (tương đương 0,45% vốn).

Lãnh đạo doanh nghiệp chi tiền tỉ gom mua cổ phiếu từ đầu năm ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, ông Võ Thành Đàng, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán QNS) đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu và dự kiến giao dịch từ ngày 13.2 – 13.3, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, vị tổng giám đốc công ty sẽ nâng sở hữu từ 32,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,87% lên 33,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,14%. Ước tính theo giá cổ phiếu 51.300 đồng hiện tại, ông Võ Thành Đàng sẽ chi ra hơn 51 tỉ đồng để mua hết lượng cổ phiếu như đã đăng ký. Trong thời gian qua, ông là người tích cực gom cổ phiếu QNS với khối lượng giao dịch thường đạt 1 triệu cổ phiếu. Gần nhất, từ ngày 9.1 đến 7.2, ông Đàng cũng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu QNS và đã mua thành công 784.400 cổ phiếu. Nguyên nhân giao dịch không hết lượng cổ phiếu đăng ký mua là do điều kiện thị trường chưa phù hợp.

Còn tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán AGG), bà Nguyễn Hương Giang, chị gái Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Bá Sáng và đang là Giám đốc Phòng dịch vụ khách hàng tại An Giang, đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu từ ngày 17.1 đến 14.2. Mới đây, báo cáo từ An Gia cho thấy bà Giang đã hoàn tất mua vào trong tháng 1. Ước tính để mua hết số cổ phiếu đã đăng ký, bà Nguyễn Hương Giang đã chi ra gần 50 tỉ đồng. Hiện số lượng cổ phiếu mà bà sở hữu tăng từ 2,5 triệu cổ phiếu (1,6% vốn) lên hơn 5,5 triệu cổ phiếu (3,4% vốn). Nhóm cổ đông liên quan (gồm hai chị gái và anh rể, em dâu) của Chủ tịch Nguyễn Bá Sáng hiện đang sở hữu tổng cộng gần 52 triệu cổ phiếu, tương ứng 33,77% số vốn tại công ty An Gian.

Công ty CP chứng khoán Hòa Bình (mã chứng khoán HBS) cũng vừa công bố ông Bế Công Sơn - Phó tổng giám đốc đã hoàn tất mua mới 4,3 triệu cổ phiếu như đăng ký trước đó, tương ứng với 13,03% vốn. Giao dịch này được thực hiện từ ngày 21.1 - 23.1. Phiên 21.1, cổ phiếu HBS ghi nhận giao dịch thỏa thuận 4,3 triệu cổ phiếu với giá trị 26,6 tỉ đồng (trung bình 6.200 đồng/cổ phiếu). Nhiều khả năng đây là giao dịch của ông Bế Công Sơn...