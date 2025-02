Tiếp tục xuất hiện doanh nghiệp báo lãi kỷ lục năm vừa qua

Tập đoàn PAN (mã chứng khoán PAN) ghi nhận tổng doanh thu năm vừa qua là 16.184 tỉ đồng, tăng 23% so với 2023 và vượt 9% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 1.148 tỉ đồng, tăng 41% so với năm 2023. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất mà PAN đạt được trong lịch sử hoạt động và là năm thứ ba liên tiếp lập kỷ lục lợi nhuận. Theo giải trình của PAN, lợi nhuận năm 2024 tăng trưởng cao hơn so với doanh thu khi các yếu tố kinh doanh đầu vào (vận tải, nguyên vật liệu, thức ăn chăn nuôi..) giảm nhiệt so với 2023, đồng thời trong năm các công ty thành viên tận dụng được nhiều thời điểm để tích trữ, thu mua được nguyên vật liệu giá thấp, từ đó cải thiện tốt biên lợi nhuận.

Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ) mang về tổng doanh thu năm vừa qua 37.823 tỉ đồng, tăng 14% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế của PNJ đạt 2.115 tỉ đồng, tăng hơn 7%. Đây là mức doanh thu và lãi kỷ lục trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp nhờ giá vàng liên tục phá đỉnh...