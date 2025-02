Viettel Global đạt lợi nhuận quý cao kỷ lục

Báo cáo cho thấy, trong quý 4 vừa qua doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Viettel Global đạt 9.640 tỉ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.710 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay, gấp 4,3 lần so với quý 4/2023. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng trên 20% trong 5 quý liên tiếp và có quý thứ 12 liên tục tăng trưởng. Lũy kế năm 2024, Viettel Global tăng trưởng 25%, cao gấp gần 6 lần so với mức tăng trưởng viễn thông thế giới (4,1% theo Gartner).

Thiết bị 5G do Viettel sản xuất

Ảnh: Mạnh Hùng

Trong quý 4/2024, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại tất cả thị trường của Viettel Global đều tăng trưởng tốt, tiêu biểu như Lumitel tại Burundi tăng 80%, Halotel tại Tanzania tăng 32%, Natcom tại Haiti tăng 28%. Đặc biệt tại các thị trường bão hòa về viễn thông và khó khăn về kinh tế như Lào, Viettel vẫn giữ được mức tăng trưởng 32% nhờ mở rộng kinh doanh sang các dịch vụ mới đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số. Quý 4/2024, Viettel tại Lào cũng chính thức khai trương kinh doanh dịch vụ 5G.

Theo Viettel, 2024 là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với Viettel Global nhưng doanh nghiệp này vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Giá trị Viettel Global liên tục tăng trưởng, đạt vốn hóa trên 10 tỉ USD, nằm trong danh sách các doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Năm 2024, Viettel Mozambique vươn lên số 1 cả về thuê bao di động, thuê bao ví điện tử và doanh thu di động. Lũy kế Viettel Global có 7 thị trường chiếm lĩnh vị trí số 1 về thị phần.

Ngoài ra, ngay trong quý 4/2024, Viettel Global vinh dự đón nhận thêm 6 huân chương lao động và bằng khen của Chính phủ Việt Nam và các nước trao tặng, ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của doanh nghiệp này trong công cuộc thực hiện chủ trương hội nhập kinh tế, quảng bá đất nước và con người Việt Nam.