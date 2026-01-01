Ngắm đường phố trung tâm TP.HCM sáng sớm ngày đầu năm mới 2026

Sáng sớm nay ngày đầu năm mới 2026, tiết trời TP.HCM se se lạnh dễ chịu, nắng lên sớm. Nhiều người dân đón năm mới bằng cách dậy sớm, tham gia các hoạt động ngoài trời như thể dục thể thao, dạo mát…

Ở trung tâm TP.HCM, trái ngược với khung cảnh đêm giao thừa đông nghẹt người, sáng sớm nay nhiều tuyến đường thông thoáng. Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) có nhiều người dạo mát buổi sáng.

TP.HCM sáng ngày đầu tiên năm mới 2026 nắng đẹp, tiết trời se se lạnh ẢNH: CAO AN BIÊN

Khu vực hồ Con Rùa thông thoáng, mát mẻ buổi sáng ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều người hào hứng tham gia các hoạt động ngoài trời trong ngày đầu năm ẢNH: CAO AN BIÊN

Cùng gia đình nhỏ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ tận hưởng không khí sáng ngày đầu tiên của năm mới, chị Thùy Vi (34 tuổi) cho biết gia đình chị đón giao thừa ấm áp tại nhà.

Sáng nay, gia đình dậy thật sớm, trong tâm thế hào hứng, vui vẻ đi dạo mát ở trung tâm TP.HCM tận hưởng kỳ nghỉ lễ, hy vọng đón 2026 với thật nhiều năng lượng tích cực.

"Sáng nay thời tiết tốt, se lạnh nên mình khá thích. Có thể nói đây là khoảng thời gian thời tiết đẹp nhất trong năm ở Sài Gòn. Mình cùng chồng con tới phố đi bộ để chụp ảnh, có nhiều ảnh chụp cùng đàn bồ câu đẹp quá luôn. Hy vọng năm mới, gia đình mình cũng như tất cả mọi người gặp nhiều điều may mắn", chị chia sẻ.

Nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ đi dạo mát sáng sớm ẢNH: CAO AN BIÊN

Phố đi bộ Nguyễn Huệ sáng nay ẢNH: CAO AN BIÊN

Các tuyến đường ở trung tâm TP.HCM như Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám, Hai Bà Trưng, Tôn Đức Thắng vắng xe buổi sáng nay ẢNH: CAO AN BIÊN

Còn anh Thiên Phú (27 tuổi) sáng nay lại có hẹn cùng bạn bè đi uống cà phê tại trung tâm TP.HCM. Anh cho biết dịp tết dương lịch không có kế hoạch về quê miền Tây mà tận hưởng không khí năm mới ở TP.HCM.

"Tối qua, mình không đi countdown, sáng dậy sớm tràn trề năng lượng để bắt đầu năm mới. Hôm nay ngày nghỉ nên đường phố thông thoáng hẳn, đi từ nhà đến trung tâm cũng nhanh hơn so với ngày thường đông xe", anh chia sẻ.

Không khí buổi sáng trong lành tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái ẢNH: CAO AN BIÊN

Các hoạt động thể dục thể thao được nhiều người dân TP.HCM chọn thực hiện trong buổi sáng đầu năm ẢNH: CAO AN BIÊN



