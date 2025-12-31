Chúc mừng năm mới 2026: Rực rỡ pháo hoa trên bầu trời TP.HCM

Đúng 0 giờ ngày 1.1.2026, những màn pháo hoa rực rỡ bắn lên bầu trời TP.HCM trong sự hào hứng của người dân và du khách. Ngay thời khắc giao thừa, nhiều người ước vọng năm mới may mắn, hạnh phúc và bình an đến với mọi người, mọi nhà.
Ghi nhận của Thanh Niên tại trung tâm TP.HCM, khu vực công viên bến Bạch Đằng và phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), đúng 0 giờ ngày 1.1.2026, pháo hoa mừng năm mới chính thức bắn lên từ đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh).
Người dân đổ về trung tâm TP.HCM, chờ countdown và pháo hoa chào năm mới 2026
[CLIP]: Pháo hoa mừng năm mới 2026 trên bầu trời TP.HCM
TP.HCM bắn pháo hoa tại 6 điểm để chào đón năm mới 2026, gồm 3 điểm tầm cao và 3 điểm tầm thấp, toàn bộ kinh phí từ nguồn xã hội hóa. 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).
Ba điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp gồm công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long, cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè). Mỗi điểm được bố trí 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp, góp phần để người dân ở nhiều khu vực cùng đón giao thừa.
