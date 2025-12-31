Chúc mừng năm mới 2026: Rực rỡ pháo hoa trên bầu trời TP.HCM



Ghi nhận của Thanh Niên tại trung tâm TP.HCM, khu vực công viên bến Bạch Đằng và phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), đúng 0 giờ ngày 1.1.2026, pháo hoa mừng năm mới chính thức bắn lên từ đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh).

Đúng 0 giờ ngày 1.1.2026, pháo hoa được bắn lên rực rỡ trên bầu trời TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người dân đổ về trung tâm TP.HCM, chờ countdown và pháo hoa chào năm mới 2026

Nhiều người hào hứng ghi lại khoảnh khắc cùng pháo hoa ẢNH: NHẬT THỊNH

Mỗi người dân TP.HCM đón năm mới với nhiều hy vọng mới ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảnh khắc đẹp đầu tiên của năm 2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Màn pháo hoa mãn nhãn được bắn lên bầu trời TP.HCM được nhận xét "quá mãn nhãn". Nhiều người tranh thủ ghi lại những bức ảnh cùng gia đình, người thân trong thời khắc đặc biệt ẢNH: CAO AN BIÊN

Công viên bờ sông Sài Gòn ngắm pháo thuộc phường An Khánh (TP.HCM) chật kín người chờ ngắm pháo hoa ẢNH: NGỌC DƯƠNG

TP.HCM trong thời khắc trước thềm năm mới 2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đêm giao thừa, đông nghẹt người đổ dồn về trung tâm TP.HCM. Với chị Huỳnh Lâm Ngọc Trinh (21 tuổi), lần đầu đón giao thừa ở công viên bến Bạch Đằng, năm mới 2026 là năm đầy đặc biệt khi chị cùng "nửa kia" ở cạnh nhau trong những giây phút đầu tiên ngày 1.1.2026, cùng ngắm pháo hoa rực rỡ. "Hy vọng năm mới mình sẽ có nhiều tiền và hạnh phúc bên người mình thương", cô gái trẻ hy vọng ẢNH: NHẬT THỊNH

[CLIP]: Pháo hoa mừng năm mới 2026 trên bầu trời TP.HCM

"Biển người" tham gia sự kiện countdown đón năm mới ở phố đi bộ Nguyễn Huệ ẢNH: ĐÀO ĐÀO

Nhiều du khách nước ngoài hạnh phúc khi đón năm mới 2026 tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều người có mặt từ chiều, ngồi tới 0 giờ ngày 1.1.2026 để xem pháo hoa ẢNH: NHẬT THỊNH

TP.HCM bắn pháo hoa tại 6 điểm để chào đón năm mới 2026, gồm 3 điểm tầm cao và 3 điểm tầm thấp, toàn bộ kinh phí từ nguồn xã hội hóa. 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Ba điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp gồm công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long, cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè). Mỗi điểm được bố trí 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp, góp phần để người dân ở nhiều khu vực cùng đón giao thừa.