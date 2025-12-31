Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Chúc mừng năm mới 2026: Rực rỡ pháo hoa trên bầu trời TP.HCM

Ngọc Dương - Nhật Thịnh - Cao An Biên
01/01/2026 00:34 GMT+7

Đúng 0 giờ ngày 1.1.2026, những màn pháo hoa rực rỡ bắn lên bầu trời TP.HCM trong sự hào hứng của người dân và du khách. Ngay thời khắc giao thừa, nhiều người ước vọng năm mới may mắn, hạnh phúc và bình an đến với mọi người, mọi nhà.


Ghi nhận của Thanh Niên tại trung tâm TP.HCM, khu vực công viên bến Bạch Đằng và phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), đúng 0 giờ ngày 1.1.2026, pháo hoa mừng năm mới chính thức bắn lên từ đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh).

Rực rỡ pháo hoa trên bầu trời TP.HCM: Người dân đón năm mới 2026 đầy hy vọng - Ảnh 1.

Đúng 0 giờ ngày 1.1.2026, pháo hoa được bắn lên rực rỡ trên bầu trời TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Rực rỡ pháo hoa trên bầu trời TP.HCM: Người dân đón năm mới 2026 đầy hy vọng - Ảnh 2.

Rực rỡ pháo hoa trên bầu trời TP.HCM: Người dân đón năm mới 2026 đầy hy vọng - Ảnh 3.

Người dân đổ về trung tâm TP.HCM, chờ countdown và pháo hoa chào năm mới 2026

Rực rỡ pháo hoa trên bầu trời TP.HCM: Người dân đón năm mới 2026 đầy hy vọng - Ảnh 4.

Nhiều người hào hứng ghi lại khoảnh khắc cùng pháo hoa

ẢNH: NHẬT THỊNH

Rực rỡ pháo hoa trên bầu trời TP.HCM: Người dân đón năm mới 2026 đầy hy vọng - Ảnh 5.

Rực rỡ pháo hoa trên bầu trời TP.HCM: Người dân đón năm mới 2026 đầy hy vọng - Ảnh 6.

Mỗi người dân TP.HCM đón năm mới với nhiều hy vọng mới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Rực rỡ pháo hoa trên bầu trời TP.HCM: Người dân đón năm mới 2026 đầy hy vọng - Ảnh 7.

Rực rỡ pháo hoa trên bầu trời TP.HCM: Người dân đón năm mới 2026 đầy hy vọng - Ảnh 8.

Khoảnh khắc đẹp đầu tiên của năm 2026

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Rực rỡ pháo hoa trên bầu trời TP.HCM: Người dân đón năm mới 2026 đầy hy vọng - Ảnh 9.

Màn pháo hoa mãn nhãn được bắn lên bầu trời TP.HCM được nhận xét "quá mãn nhãn". Nhiều người tranh thủ ghi lại những bức ảnh cùng gia đình, người thân trong thời khắc đặc biệt

ẢNH: CAO AN BIÊN

Rực rỡ pháo hoa trên bầu trời TP.HCM: Người dân đón năm mới 2026 đầy hy vọng - Ảnh 10.

Công viên bờ sông Sài Gòn ngắm pháo thuộc phường An Khánh (TP.HCM) chật kín người chờ ngắm pháo hoa

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Rực rỡ pháo hoa trên bầu trời TP.HCM: Người dân đón năm mới 2026 đầy hy vọng - Ảnh 11.

TP.HCM trong thời khắc trước thềm năm mới 2026

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Rực rỡ pháo hoa trên bầu trời TP.HCM: Người dân đón năm mới 2026 đầy hy vọng - Ảnh 12.

Đêm giao thừa, đông nghẹt người đổ dồn về trung tâm TP.HCM. Với chị Huỳnh Lâm Ngọc Trinh (21 tuổi), lần đầu đón giao thừa ở công viên bến Bạch Đằng, năm mới 2026 là năm đầy đặc biệt khi chị cùng "nửa kia" ở cạnh nhau trong những giây phút đầu tiên ngày 1.1.2026, cùng ngắm pháo hoa rực rỡ. "Hy vọng năm mới mình sẽ có nhiều tiền và hạnh phúc bên người mình thương", cô gái trẻ hy vọng

ẢNH: NHẬT THỊNH

[CLIP]: Pháo hoa mừng năm mới 2026 trên bầu trời TP.HCM 

Rực rỡ pháo hoa trên bầu trời TP.HCM: Người dân đón năm mới 2026 đầy hy vọng - Ảnh 13.

"Biển người" tham gia sự kiện countdown đón năm mới ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

ẢNH: ĐÀO ĐÀO

Rực rỡ pháo hoa trên bầu trời TP.HCM: Người dân đón năm mới 2026 đầy hy vọng - Ảnh 14.

Nhiều du khách nước ngoài hạnh phúc khi đón năm mới 2026 tại TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Rực rỡ pháo hoa trên bầu trời TP.HCM: Người dân đón năm mới 2026 đầy hy vọng - Ảnh 15.

Nhiều người có mặt từ chiều, ngồi tới 0 giờ ngày 1.1.2026 để xem pháo hoa

ẢNH: NHẬT THỊNH

TP.HCM bắn pháo hoa tại 6 điểm để chào đón năm mới 2026, gồm 3 điểm tầm cao và 3 điểm tầm thấp, toàn bộ kinh phí từ nguồn xã hội hóa. 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Ba điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp gồm công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long, cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè). Mỗi điểm được bố trí 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp, góp phần để người dân ở nhiều khu vực cùng đón giao thừa.

