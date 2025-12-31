Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ngày cuối năm 2025: Khu đông TP.HCM ùn ùn xe cộ, người dân về quê nghỉ lễ

Phạm Hữu - Phan Diệp
31/12/2025 18:06 GMT+7

Chiều 31.12, ngày cuối cùng của năm 2025, người dân lên đường ra bến xe để về quê, đi du lịch dịp Tết Dương lịch 2026. Các tuyến đường khu đông TP.HCM đông nghẹt xe cộ.

Lúc 15 giờ 30, tại nút giao An Phú (phường An Khánh, TP.HCM) đã bắt đầu đông đúc các phương tiện di chuyển về quê nghỉ Tết Dương lịch 2026. Ở cả 2 hướng đều đông nghẹt xe cộ, đa phần hướng về phía đường cao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Giây. Đoạn đông xe nhất nằm là trên đường Mai Chí Thọ, hướng từ giao lộ Đồng Văn Cống đến nút giao An Phú. Tại đây, xe di chuyển chậm nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

Khoảng 17 giờ, tình hình giao thông càng đông hơn, nhất là xe máy. Lực lượng CSGT túc trực phân luồng, cho xe di chuyển từng đợt hướng vào đường cao tốc để tránh kẹt xe. Ghi nhận lúc 17 giờ 20, khu vực đường dẫn cao tốc khá thông thoáng.

Ngày cuối cùng năm 2025: Người ra bến xe về quê, đường sá đông đúc xe cộ - Ảnh 1.

15 giờ, ngày 31.12 dòng xe nối đuôi kéo dài trên đường Mai Chí Thọ hướng về nút giao An Phú

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày cuối cùng năm 2025: Người ra bến xe về quê, đường sá đông đúc xe cộ - Ảnh 2.

Ở nút giao An Phú, lượng phương tiện di chuyển đông đúc. Hướng di chuyển đông nhất vào đường cao tốc

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày cuối cùng năm 2025: Người ra bến xe về quê, đường sá đông đúc xe cộ - Ảnh 3.

Khoảng 17 giờ, lượng phương tiện di chuyển qua nút giao An Phú đông hơn

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày cuối cùng năm 2025: Người ra bến xe về quê, đường sá đông đúc xe cộ - Ảnh 4.

Dòng xe nối đuôi nhau trên đường Mai Chí Thọ chiều 31.12.2025

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày cuối cùng năm 2025: Người ra bến xe về quê, đường sá đông đúc xe cộ - Ảnh 5.

Nhiều xe ô tô, xe tải tìm hướng rẽ vào đường cao tốc

ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, tại bến xe miền Đông mới (phường Long Bình), lúc 16 giờ 30 lượng khách đến đây không quá đông. Sảnh chờ của bến xe vẫn còn nhiều chỗ trống, nhiều người lỉnh kỉnh xách đồ đạc.

Nguyễn Thuỳ Linh (21 tuổi, quê ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cho biết vừa xong tiết học cuối cùng chiều nay 31.12 thì lập tức ra bến xe để mua vé về quê. Cô sinh viên cho biết giá vé vẫn 170.000 đồng, không tăng so với ngày thường. "Tuy đường về nhà không quá xa nhưng em luôn gọi đặt vé trước và xuất phát tại bến xe cho an tâm", Linh nói.

Tương tự, bà Lý Mai Anh (55 tuổi) cũng tranh thủ có mặt tại bến xe từ sớm để chờ đến 17 giờ lên xe về Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận cũ). Bà Mai Anh cho biết mình mua vé giường nằm giá 270.000 đồng. "Nhiều người bạn cho tôi số điện thoại một nhà xe khác, nhưng đón ở dọc đường quốc lộ gần bến xe này nhưng tôi không đi, cứ đến bến xe là chắc nhất", bà nói.

Càng về tối, lượng khách đến đông dần. Dịp Tết Dương lịch 2026, bến xe ước lượng sẽ phục vụ khoảng 1.945 lượt xe với gần 30.000 lượt khách và hơn 61.000 chỗ ngồi. Cụ thể, riêng hôm nay 31.12 có khoảng 460 lượt xe với gần lượt 7.300 khách, cao nhất trong các ngày nghỉ. So với năm ngoái, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay số lượt xe tăng khoảng 124%, lượt khách tăng 113%.

Ngày cuối cùng năm 2025: Người ra bến xe về quê, đường sá đông đúc xe cộ - Ảnh 6.

Bến xe Miền Đông mới chiều 31.12 không quá đông đúc

ẢNH: PHAN DIỆP

Ngày cuối cùng năm 2025: Người ra bến xe về quê, đường sá đông đúc xe cộ - Ảnh 7.

Hành khách đến bến xe miền Đông để về quê nghỉ tết

ẢNH: PHAN DIỆP

Ngày cuối cùng năm 2025: Người ra bến xe về quê, đường sá đông đúc xe cộ - Ảnh 8.

Khánh đến bến xe Miền Đông mới dịp Tết Dương lịch 2026 có tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái

ẢNH: PHAN DIỆP


