Thời tiết đêm giao thừa tết Dương lịch 2026: Không khí lạnh gây mưa rào, rét đậm

Dự báo thời tiết 31.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía nam. Ở miền Bắc đã có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 17 - 20 độ C.
Bắt đầu từ đêm nay 31.12 - đêm giao thừa tết Dương lịch 2026, các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ ngày 1.1.2026, trời chuyển rét, riêng khu vực vùng núi và trung du miền Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại.
Dự báo từ ngày mai 1.1.2026, không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, khu vực Tây Bắc bộ, Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ.
Trong đợt không khí lạnh, miền Bắc có nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 - 14 độ C, vùng núi và trung du Bắc bộ từ 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Các tỉnh Bắc Trung bộ phổ biến từ 13 - 16 độ C.
Thời tiết Hà Nội từ đêm nay 31.12 và ngày 1.1.2026 có mưa, mưa rào; từ chiều ngày 1.1.2026 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 14 độ C.
Không khí lạnh cực mạnh tràn xuống miền Bắc, 6 tỉnh miền Trung mưa rào
Không khí lạnh gây mưa 3 ngày ở 6 tỉnh miền Trung
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng ngày 2 - 4.1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông.
Không khí lạnh đợt này gây ra thời tiết xấu trên nhiều vùng biển. Dự báo thời tiết từ chiều và tối ngày 1.1.2026, ở vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 3 m.
Vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.
Vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m.
Dự báo từ đêm 1.1.2026, vùng biển từ nam Quảng Trị đến phía đông tỉnh Đắk Lắk gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m.
