Thời sự

Không khí lạnh cực mạnh tràn xuống miền Bắc, 6 tỉnh miền Trung mưa rào

Phan Hậu
Phan Hậu
30/12/2025 20:06 GMT+7

Dự báo thời tiết dịp nghỉ tết Dương lịch 2026, không khí lạnh tràn xuống miền Bắc gây rét đậm, rét hại trên diện rộng. 6 tỉnh, thành miền Trung từ Hà Tĩnh - Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa có mưa, mưa rào.

Chiều 30.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo một khối không khí lạnh cường độ mạnh đang di chuyển xuống phía nam, sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta trong những ngày nghỉ tết Dương lịch 2026.

Không khí lạnh cực mạnh tràn xuống miền Bắc, 6 tỉnh miền Trung mưa rào- Ảnh 1.

Không khí lạnh gây ra rét đậm, rét hại ở miền Bắc trong những ngày đầu năm 2026

ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo khoảng ngày 1.1.2026, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ, Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - cấp 5, có nơi giật cấp 6. 

Do ảnh hưởng không khí lạnh, từ đêm mai 31.12.2025 đến ngày 1.1.2026, các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, đợt không khí lạnh này cường độ rất mạnh, gây rét đậm, rét hại khắp các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ.

Dự báo từ ngày 1.1.2026, thời tiết miền Bắc, Bắc Trung bộ chuyển rét, riêng vùng núi và trung du miền Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc bộ phổ biến từ 11 - 14 độ C; vùng núi và trung du từ 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Các tỉnh Bắc Trung bộ nhiệt độ phổ biến từ 13 - 16 độ C.

Thời tiết Hà Nội trong đêm mai 31.12.2025 và ngày 1.1.2026, trời có mưa, mưa rào, từ chiều ngày 1.1.2026 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12 - 14 độ C.

Không khí lạnh gây gió giật cấp 9, sóng cao 5 m trên Biển Đông

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều và tối 1.1.2026, vùng biển vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 2 - 3 m.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m. Vùng biển từ Khánh Hòa - TP.HCM và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động, sóng cao 2 - 4 m. 

Dự báo từ đêm 1.1.2026, vùng biển từ nam Quảng Trị đến phía đông tỉnh Đắk Lắk gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng 2 - 4.1, khu vực từ Hà Tĩnh - Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và giông.

