Thời sự

Không khí lạnh gây rét từ miền Bắc vào Huế, Biển Đông gió giật cấp 8

Phan Hậu
Phan Hậu
28/12/2025 08:05 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 28.12, không khí lạnh tiếp tục gây ra thời tiết rét bao trùm các tỉnh miền Bắc, kéo dài đến TP.Huế. Vùng biển nam Biển Đông, từ Khánh Hòa - Cà Mau gió giật cấp 8, sóng biển cao đến 5 m.

Dự báo thời tiết 28.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh tiếp tục duy trì ảnh hưởng, tác động đến thời tiết trên phạm vi cả nước. Trong đó, miền Bắc tiếp tục duy trì rét đậm trên diện rộng.

Không khí lạnh gây rét từ miền Bắc vào Huế, Biển Đông gió giật cấp 8- Ảnh 1.

Không khí lạnh khiến nam Biển Đông, từ Khánh Hòa - Cà Mau sóng cao 3 - 5 m

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cụ thể, thời tiết ở Tây Bắc bộ, Đông Bắc bộ hôm nay trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét, có nơi rét đậm. Dự báo nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Ở miền Trung, không khí lạnh ảnh hưởng gây ra thời tiết rét từ Thanh Hóa - TP.Huế. Khu vực này hôm nay trời nhiều mây, phía bắc có mưa, sáng sớm có sương mù; phía nam có mưa rải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Thời tiết Nam bộ hôm nay, trời nắng ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Đông 21 - 24 độ C, miền Tây 24 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Thời tiết TP.HCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 32 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, không khí lạnh tiếp tục gây ra hiện tượng thời tiết xấu, mưa lớn, gió mạnh trên nhiều vùng biển.

Ngày và đêm nay, vùng biển từ Khánh Hòa - Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m. Khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2 - 4 m.

Khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7. 

Dự báo thời tiết ngày mai 29.12, vùng biển từ Khánh Hòa - Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 5 m.

