Thời sự

5 tỉnh miền Trung mưa lớn, Biển Đông sóng cao 5 m

Phan Hậu
Phan Hậu
17/12/2025 07:40 GMT+7

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo thời tiết hôm nay 17.12, tại 5 tỉnh miền Trung có mưa lớn. Nhiều vùng biển có mưa giông, gió mạnh, sóng cao đến 5 m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm qua và sáng sớm nay 17.12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa lớn, có nơi có giông.

5 tỉnh miền Trung mưa lớn, Biển Đông sóng cao 5 m- Ảnh 1.

Nhiều khu vực ở 5 tỉnh miền Trung có mưa lớn trong ngày hôm nay 17.12

ẢNH:CTV

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 17.12, các tỉnh thành nêu trên có mưa, mưa vừa và có nơi có giông với lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm.

Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên nhiều vùng biển. Theo đó, vùng biển khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) hôm nay có gió mạnh cấp 6, riêng phía đông gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 3 m.

Vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 4 m.

Vùng biển vịnh Bắc bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 3,5 m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 17.12, nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác, trong  mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày mai 18.12, phía đông bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 -  7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m. 

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 3 m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

