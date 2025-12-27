Dự báo thời tiết ngày 27.12: Miền Bắc rét 6 độ C, có băng giá, sương muối

Dự báo thời tiết ngày 27.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ở các tỉnh miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trời rét, riêng vùng núi Bắc bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung bộ.

Vùng núi cao miền Bắc có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối ẢNH: P.H

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc từ 11 - 14 độ C, vùng núi từ 8 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế từ 15 - 18 độ C. Vùng núi cao miền Bắc có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.

Từ ngày 28.12, nhiệt độ ở các tỉnh miền Bắc tăng dần, thấp nhất từ 13 - 16 độ C, vùng núi 10 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, không khí lạnh gây ra hiện tượng thời tiết xấu, nguy hiểm trên nhiều vùng biển.

Trong ngày và đêm nay 27.12, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển phía đông đặc khu Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 - 5 m. Khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động mạnh, sóng cao từ 3 - 5 m.

Vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 - 5 m.

Trong ngày và đêm nay 27.12, không khí lạnh tác động khiến vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông và khu vực nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa có mưa rào và giông rải rác; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7.

Ngày và đêm mai 28.12, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 5 m.